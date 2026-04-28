Не Італія: ця красива європейська країна б'є всі рекорди туризму

Цього сезону замість популярної Франції, Італії чи Іспанії, в центрі Європи з’явився новий фаворит. Ця країна ще не потонула в натовпах туристів, тому активно привертає до себе увагу.

Йдеться про Угорщину, яка вже впевнено набирає популярності, пише Travel Off Path. Лише минулого року країну відвідало майже 20 мільйонів туристів, і потік лише продовжує зростати.

Чим особлива Угорщина?

Більшість туристів їдуть до Будапешту, однак в цій країні є ще мальовничі озера з курортними містечками, а також старовинні замки та села.

Без Будапешта Угорщину уявити неможливо, оскільки воно задає тон. Місто з’явилося з об’єднання Буди та Пешта по обидва боки Дунаю.

Мандрівника, який вперше сюди потрапив вражає масштаб міста і атмосфера. Тут широкі проспекти, величні будівлі епохи Габсбургів, які виглядають як палаци чи музеї, але насправді є житловими будинками.

Крім того, особливого захвату тут заслуговують набережні з видами на річку, куполи та шпилі, а також знамениті термальні купальні.

Будапешт славиться своїм нічним життям, тому тут туристам радять заглянути у Szimpla Kert – легендарний "руїн-бар", розташований у напівзруйнованій будівлі, наповненій еклектичним декором, неоновими деталями та графіті.

Місто вважається досить безпечним. Рівень злочинності тут низький у порівнянні з багатьма іншими європейськими столицями, тому Будапешт є комфортним навіть для вечірніх прогулянок.

В Угорщині велика кількість музеїв, галерей та історичних пам’яток, пише In Journal. Завдяки доступним цінам на проживання та харчування, місто потрапляє до списків найвигідніших європейських місць для відпочинку. Навесні тут радять гуляти парками та відвідувати різні площі міста, оскільки температура добре підходить для піших прогулянок по місту.

Які ще локації варті уваги?

Відкрити Угорщину можна навіть за її межами. Потрібно лиш сісти на потяг, щоб побачити тихі й автентичні міста, ще недоторкані туристами.

Сентендре – це красиве містечко з брукованими вулицями, пастельними будинками та затишними кафе біля води. Тут є відчуття справжньої Європи, але без натовпу людей.

Холлоке входить до списку ЮНЕСКО, тож виглядає дуже атмосферно – зі старими будинками та красивою архітектурою.

В Егері поєднуються винні традиції, барокова архітектура й термальні купальні. Тут набагато спокійніше, ніж у столиці.

Вишеград є невеликим, але дуже атмосферним. Тут можна побачити руїни палацу, цитадель на пагорбі та один з найкращих видів на Дунай.

Тихань називають найгарнішим місцем країни з абатством на пагорбі, озером Балатон і лавандовими полями, які нагадують Прованс.

Які ціни в Угорщині?

Угорщина все ще залишається відносно доступною, хоч і ціни вже не такі низькі, як раніше. Відвідування знаменитих купалень може коштувати 1700 гривень та більше – все залежить від додаткових послуг.

Ціни на напої в барах – середні за європейськими мірками, а житло в сезон тут обійдеться від 5 500 до 9 тисяч гривень.

Прості страви коштують у межах від 350 до 650 гривень, а вечеря в ресторані коштує приблизно 1300 гривень з людини.

