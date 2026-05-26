Не Італія і не Греція: 5 локацій Європи, куди можна втекти від літньої спеки

У літню пору південь Європи потерпає від спеки й натовпів туристів. Деякі мандрівники починають шукати місця з м’яким кліматом і спокійною атмосферою, тому замість популярних курортів, можна обрати напрямки, а яких навіть влітку комфортно гуляти містом.

У Європі є чимало локацій, які пропонують зовсім інший формат відпочинку – без палючого сонця, але з красивими краєвидами, атмосферними місцями й прохолодним морським повітрям, пише Travel Off Path.

Куди поїхати влітку у Європі?

Флом, Норвегія

Норвезьке село Флом розташоване на самому кінці Еурландс-фьорда і вважається столицею фьордів країни. Середня температура тут влітку близько +12 градусів тепла.

Туристів тут приваблюють дерев’яні будиночки біля води й гірські пейзажі. Однією з головних локацій є оглядовий майданчик Штаганстайн, звідки відкриваються панорамні краєвиди на звивисті фіорди.

Любителі активного відпочинку тут можуть звернути увагу на стежку Бреккефоссен, що проходить повз водоспади та гірські схили. А ще тут курсує знаменита Фломська залізниця, яка піднімається до гірського поселення Мюрдал.



Вражаючий Флом у Норвегії / Фото Travel Off Path

Шетландські острови, Шотландія

Шетландський архіпелаг розташований на півночі Шотландії й вражає красивими пейзажами. Середня температура тут влітку має приблизно +15 градусів тепла.

Найкращою базою для подорожі вважається Лервік – невелике портове місто з кам’яними вулицями й традиційними пабами. Та головна краса Шетландів відкривається за межами містечок.

Окремої уваги заслуговує Ярлсхоф – одна з найвідоміших археологічних пам’яток Шотландії. Тут можна побачити залишки стародавніх поселень та форти часів вікінгів.



Дивовижні пейзажі Шотландії / Фото Travel Off Path

Готланд, Швеція

Цей найбільший острів Швеції відомий прохолодним літнім кліматом з температурою приблизно +20 градусів тепла. Дістатись сюди можна поромом зі Стокгольма.

Найвідомішим містом острова є Вісбю, внесене до списку ЮНЕСКО. Особливу його атмосферу створюють дерев’яні будинки й вузькі бруковані вулички.

Готланд також відомий неймовірними прибережними пейзажами та вітряними пляжами. Однією з місцевих традицій тут залишається "фіка" – неспішна кава з булочками та десертами у затишних кафе.



Красиве місто у Швеції / Фото Travel Off Path

Сааремаа, Естонія

Цей найбільший острів Естонії називають одним з найспокійніших куточків Балтії. Тут немає натовпів туристів, але є гарні ліси, старі села й узбережжя з прохолодним морем. Середня температура в Сааремаа влітку – приблизно 19 градусів тепла.

Головним містом острова є Курессааре. Воно відоме середньовічним замком, набережною, кафе і спа-комплексами в півночному стилі.

Природа Саарема залишається недоторканою. Туристи тут можуть гуляти сосновими лісами й тихими пляжами, які ідеально підходять для спокійного відпочинку.



Дивовижна краса Естонії / Фото Travel Off Path

Хіхон, Іспанія

У більшості з нас Іспанія асоціюється зі спекою, але північ країни має м’якший клімат. Хіхон – прибережне місто в регіоні Аструрія з температурою 23 градуси тепла.

Атмосфера тут нагадує спокійне морське містечко. Замість переповнений туристичних кварталів – тут вузькі старі вулиці, рибальські райони та сімейні заклади з морепродуктами.

У теплі дні туристи відпочивають на пляжі Сан-Лоренцо. Вода тут прохолодіша, ніж на середземноморських курортах, але це навіть рятує від спеки в розпал літа.

Хіхон замінить відомі іспанські курорти / Фото Travel Off Path

Куди ще можна поїхати влітку?

Даламан на південному заході Туреччини визнано одним з найкращих європейських курортів для сімейного відпочинку завдяки теплому клімату і поєднанню пляжного відпочинку з природними локаціями.

Курорт пропонує відвідування затоки Сарсала-Кою, пляжу Ізтузу, прогулянки річкою Дальян до стародавніх гробниць, а також активний відпочинок, як-от парапланеризм з гори Бабадаг.