Turkish Airlines запускає польоти з Миколаєва до Стамбула
Джерело:avianews.com
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines запустить рейси з Миколаєва до Стамбула. Польоти планують здійснювати з 23 вересня 2021 року.
Таке рішення пов'язане зі скасуванням рейсів зі Стамбула в сусідній аеропорт Херсона, який закриють через ремонт смуги. Про це повідомив директор міжнародного аеропорту "Миколаїв" Федір Барна.
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Друзі, після довготривалих перемовин з однією з найбільших авіакомпаній світу Turkish Airlines радий анонсувати відкриття довгоочікуваного регулярного рейсу до Стамбула з аеропорту Миколаїв!
– заявив Барна.
Рейси Стамбул – Миколаїв виконуватимуться п'ять разів на тиждень – щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці та неділі. Розклад буде змішаним з вильотом в різний час.
Розклад рейсів
- Стамбул 8:00 – Миколаїв 9:40 – середа, п'ятниця, неділя
- Миколаїв 10:30 – Стамбул 12:15 – середа, п'ятниця, неділя
- Стамбул 16:35 – Миколаїв 18:15 – понеділок, четвер
- Миколаїв 19:05 – Стамбул 20:05 – понеділок, четвер
Такий графік зроблений для того, щоб збільшити число можливих стикувань рейсів через Стамбул.
Ціна авіаквитків
Квитки на рейс Миколаїв – Стамбул вже доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії з ціною від 235 доларів за переліт в обидва боки.
Умови в'їзду до Туреччини
Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Від цих зобов'язань звільняються діти до 6 років та транзитні пасажири.
Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.За даними Worldometer, станом на 8 вересня 2021 року в Туреччині виявлено 6 542 654 випадки зараження коронавірусом, з них 58 651 летальний.
Зауважимо, з 6 вересня у Туреччині запровадили нові правила щодо відвідувань громадських місць та користування транспортом серед невакцинованих громадян.