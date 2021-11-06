Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до США: куди можна полетіти й за скільки
Джерело:lowcost.ua
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з шести міст України до США. Вартість квитків від 499 доларів в обидва боки.
Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Turkish Airlines. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua та skyskanner.
Читайте також Найбільша польська авіакомпанія LOT відновить польоти з Варшави до Харкова: відома дата
Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до США
Так, можна полетіти із шести українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Херсона до Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтону, Атланти та Маямі.
Зазначається, що при бронюванні зазначених квитків на пошуковиках авіаквитки обійдуться на 20 – 30 доларів дешевше.
Акційні тарифи
Вартість вказана за переліт у два боки.
З Києва до:
- Вашингтона – від 529 євро;
- Нью-Йорку – від 549 євро;
- Маямі – від 629 євро;
- Атланти – від 629 євро.
Зі Львова до:
- Нью-Йорку – від 499 євро;
- Маямі – від 679 євро;
- Атланти – від 729 євро.
Із Запоріжжя до:
- Нью-Йорку – від 629 євро;
- Вашингтона – від 679 євро;
- Маямі – від 699 євро.
З Одеси до:
- Нью-Йорку – від 499 євро;
- Чикаго – від 599 євро;
- Вашингтона – від 729 євро;
- Атланти – від 759 євро;
- Маямі – від 799 євро.
З Харкова до:
- Нью-Йорку – від 619 євро;
- Вашингтону – від 679 євро;
- Маямі – від 699 євро;
- Атланти – від 729 євро.
З Херсона до:
- Вашингтону – від 739 євро;
- Атланти – від 129 євро.
У вартість квитків входить багаж, ручну поклажу, харчування та нарахування миль Star Alliance.
Увага! Акція триватиме до 23 листопада та поширюється на рейси до 12 листопада 2022 року.
Крім того, в авіакомпанії зазначили, що мінімальна тривалість подорожі становить 2 дні, максимальна – 6 місяців.Детальніше про відкриті країни та умови в'їзду для українців, зокрема до США – читайте на сайті консульської служби МЗС України.
COVID-19 в США: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 1 листопада 2021 року в США виявлено 46 824 386 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 766 312 летальних;
- Водночас 36 715 313 особи побороли хворобу.