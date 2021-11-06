Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до США: куди можна полетіти й за скільки

6 листопада 2021 , 14:36
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Джерело:

lowcost.ua

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з шести міст України до США. Вартість квитків від 499 доларів в обидва боки.

Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Turkish Airlines. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua та skyskanner.

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Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до США

Так, можна полетіти із шести українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Херсона до Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтону, Атланти та Маямі.

Зазначається, що при бронюванні зазначених квитків на пошуковиках авіаквитки обійдуться на 20 – 30 доларів дешевше.

Акційні тарифи

Вартість вказана за переліт у два боки.

З Києва до:

  • Вашингтона – від 529 євро;
  • Нью-Йорку – від 549 євро;
  • Маямі – від 629 євро;
  • Атланти – від 629 євро.

Зі Львова до:

  • Нью-Йорку – від 499 євро;
  • Маямі – від 679 євро;
  • Атланти – від 729 євро.

Із Запоріжжя до:

  • Нью-Йорку – від 629 євро;
  • Вашингтона – від 679 євро;
  • Маямі – від 699 євро.

З Одеси до:

  • Нью-Йорку – від 499 євро;
  • Чикаго – від 599 євро;
  • Вашингтона – від 729 євро;
  • Атланти – від 759 євро;
  • Маямі – від 799 євро.

З Харкова до:

  • Нью-Йорку – від 619 євро;
  • Вашингтону – від 679 євро;
  • Маямі – від 699 євро;
  • Атланти – від 729 євро.

З Херсона до:

  • Вашингтону – від 739 євро;
  • Атланти – від 129 євро.

У вартість квитків входить багаж, ручну поклажу, харчування та нарахування миль Star Alliance.

Увага! Акція триватиме до 23 листопада та поширюється на рейси до 12 листопада 2022 року.

Крім того, в авіакомпанії зазначили, що мінімальна тривалість подорожі становить 2 дні, максимальна – 6 місяців.

Детальніше про відкриті країни та умови в'їзду для українців, зокрема до США – читайте на сайті консульської служби МЗС України.

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Автор: Марта Касіянчук