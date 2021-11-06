Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании Turkish Airlines. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua и skyskanner.
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Turkish Airlines устроила распродажу билетов из Украины в США
Так, можно улететь из шести украинских городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья и Херсона в Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Атланту и Майами.
Отмечается, что при бронировании указанных билетов на поисковиках авиабилеты обойдутся на 20 – 30 долларов дешевле.
Акционные тарифы
Стоимость указана за перелет в обе стороны.
Из Киева в:
- Вашингтон – от 529 евро;
- Нью-Йорк – от 549 евро;
- Майами – от 629 евро;
- Атланту – от 629 евро.
Из Львова в:
- Нью-Йорк – от 499 евро;
- Майами – от 679 евро;
- Атланту – от 729 евро.
Из Запорожья в:
- Нью-Йорк – от 629 евро;
- Вашингтон – от 679 евро;
- Майами – от 699 евро.
Из Одессы в:
- Нью-Йорк – от 499 евро;
- Чикаго – от 599 евро;
- Вашингтон – от 729 евро;
- Атланту – от 759 евро;
- Майами – от 799 евро.
Из Харькова в:
- Нью-Йорк – от 619 евро;
- Вашингтон – от 679 евро;
- Майами – от 699 евро;
- Атланту – от 729 евро.
Из Херсона в:
- Вашингтон – от 739 евро;
- Атланту – от 129 евро.
В стоимость билетов входит багаж, ручная кладь, питание и начисление миль Star Alliance.
Внимание! Акция продлится до 23 ноября и распространяется на рейсы до 12 ноября 2022 года.
Кроме того, в авиакомпании отметили, что минимальная продолжительность поездки составляет 2 дня, максимальная – 6 месяцев.
COVID-19 в США: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 1 ноября 2021 года в США выявлено 46 824 386 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 766 312 летальных;
- В то же время 36 715 313 человек побороли болезнь.