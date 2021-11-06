Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании Turkish Airlines. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua и skyskanner.

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Turkish Airlines устроила распродажу билетов из Украины в США

Так, можно улететь из шести украинских городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья и Херсона в Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Атланту и Майами.

Отмечается, что при бронировании указанных билетов на поисковиках авиабилеты обойдутся на 20 – 30 долларов дешевле.

Акционные тарифы

Стоимость указана за перелет в обе стороны.

Из Киева в:

Вашингтон – от 529 евро;

– от 529 евро; Нью-Йорк – от 549 евро;

– от 549 евро; Майами – от 629 евро;

– от 629 евро; Атланту – от 629 евро.

Из Львова в:

Нью-Йорк – от 499 евро;

– от 499 евро; Майами – от 679 евро;

– от 679 евро; Атланту – от 729 евро.

Из Запорожья в:

Нью-Йорк – от 629 евро;

– от 629 евро; Вашингтон – от 679 евро;

– от 679 евро; Майами – от 699 евро.

Из Одессы в:

Нью-Йорк – от 499 евро;

– от 499 евро; Чикаго – от 599 евро;

– от 599 евро; Вашингтон – от 729 евро;

– от 729 евро; Атланту – от 759 евро;

– от 759 евро; Майами – от 799 евро.

Из Харькова в:

Нью-Йорк – от 619 евро;

– от 619 евро; Вашингтон – от 679 евро;

– от 679 евро; Майами – от 699 евро;

– от 699 евро; Атланту – от 729 евро.

Из Херсона в:

Вашингтон – от 739 евро;

– от 739 евро; Атланту – от 129 евро.

В стоимость билетов входит багаж, ручная кладь, питание и начисление миль Star Alliance.

Внимание! Акция продлится до 23 ноября и распространяется на рейсы до 12 ноября 2022 года.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что минимальная продолжительность поездки составляет 2 дня, максимальная – 6 месяцев.

Детальнее об открытых странах и условиях въезда для украинцев, в частности в США – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.

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