Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Turkish Airlines. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua та skyskanner.

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Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до США

Так, можна полетіти із шести українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Херсона до Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтону, Атланти та Маямі.

Зазначається, що при бронюванні зазначених квитків на пошуковиках авіаквитки обійдуться на 20 – 30 доларів дешевше.

Акційні тарифи

Вартість вказана за переліт у два боки.

З Києва до:

  • Вашингтона – від 529 євро;
  • Нью-Йорку – від 549 євро;
  • Маямі – від 629 євро;
  • Атланти – від 629 євро.

Зі Львова до:

  • Нью-Йорку – від 499 євро;
  • Маямі – від 679 євро;
  • Атланти – від 729 євро.

Із Запоріжжя до:

  • Нью-Йорку – від 629 євро;
  • Вашингтона – від 679 євро;
  • Маямі – від 699 євро.

З Одеси до:

  • Нью-Йорку – від 499 євро;
  • Чикаго – від 599 євро;
  • Вашингтона – від 729 євро;
  • Атланти – від 759 євро;
  • Маямі – від 799 євро.

З Харкова до:

  • Нью-Йорку – від 619 євро;
  • Вашингтону – від 679 євро;
  • Маямі – від 699 євро;
  • Атланти – від 729 євро.

З Херсона до:

  • Вашингтону – від 739 євро;
  • Атланти – від 129 євро.

У вартість квитків входить багаж, ручну поклажу, харчування та нарахування миль Star Alliance.