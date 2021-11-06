Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Turkish Airlines. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua та skyskanner.
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Turkish Airlines влаштувала розпродаж квитків з України до США
Так, можна полетіти із шести українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Херсона до Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтону, Атланти та Маямі.
Зазначається, що при бронюванні зазначених квитків на пошуковиках авіаквитки обійдуться на 20 – 30 доларів дешевше.
Акційні тарифи
Вартість вказана за переліт у два боки.
З Києва до:
- Вашингтона – від 529 євро;
- Нью-Йорку – від 549 євро;
- Маямі – від 629 євро;
- Атланти – від 629 євро.
Зі Львова до:
- Нью-Йорку – від 499 євро;
- Маямі – від 679 євро;
- Атланти – від 729 євро.
Із Запоріжжя до:
- Нью-Йорку – від 629 євро;
- Вашингтона – від 679 євро;
- Маямі – від 699 євро.
З Одеси до:
- Нью-Йорку – від 499 євро;
- Чикаго – від 599 євро;
- Вашингтона – від 729 євро;
- Атланти – від 759 євро;
- Маямі – від 799 євро.
З Харкова до:
- Нью-Йорку – від 619 євро;
- Вашингтону – від 679 євро;
- Маямі – від 699 євро;
- Атланти – від 729 євро.
З Херсона до:
- Вашингтону – від 739 євро;
- Атланти – від 129 євро.
У вартість квитків входить багаж, ручну поклажу, харчування та нарахування миль Star Alliance.