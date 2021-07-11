Цього разу на коротких маршрутах. Як виглядають бокси – дивіться далі!

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Раніше всі пасажири на нетривалих рейсах, до яких належали Одеса – Стамбул та Херсон – Стамбул, отримували тільки воду, тепер бортпровідники видають холодні комплексні ланчі як в бізнес-класі, так і економкласі.

Якщо в економкласі вода і сік вже включені в коробку з ланчем, то в бізнес-класі відновлено традиційне обслуговування з подачею напоїв у склянки. Пасажири цього класу можуть замовити чай, каву, воду, газовані й алкогольні напої.



Харчування Turkish Airlines на коротких маршрутах. Зліва – бізнес-клас, праворуч – економ / Фото: Turkish Airlines

До цього Turkish Airlines повернула стандартне харчування на рейси між Стамбулом і Києвом, Львовом, Харковом і Запоріжжям.

Авіакомпанія обмежила сервіс на борту в рамках заходів з боротьби з коронавірусом навесні 2020 року. Повертати колишнє меню авіакомпанія почала поступово.

Відзначимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways зробила всі свої квитки повністю зворотними до кінця літа 2021 року. Тобто клієнти можуть повернути квитки та отримати повну суму їхньої вартості.