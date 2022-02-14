Turkish Airlines дозволила пасажирам безплатно повернути або обміняти квитки в Україну: деталі

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила пасажирам, які хотіли летіти в Україну, безплатно змінити бронювання або повернути гроші за квитки. Зробити це можна до 28 лютого.

Йдеться про тих, хто бронював рейси до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва з ​​13 по 28 лютого 2022 року.

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Turkish Airlines дозволила повернути квитки на рейси в Україну

Так, пасажири отримали додаткові права на зміну та відшкодування. Таке рішення було прийнято на тлі "нинішньої ситуації в Україні".

У зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року, а також на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну з ​​13 лютого по 28 лютого 2022 року, отримали додаткові права на зміну та відшкодування,

– йдеться у повідомленні.

Зміна бронювання: умови

Право на перебронювання безкоштовно (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.

Зміна маршруту можлива за правилами тарифу оригінального квитка.

Термін дії квитків може бути продовжений до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів (зміна на відкритий квиток).

Повернення коштів: умови

Невикористані квитки можна повернути.

За частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) повертається лише невикористана частина квитка.

Змінити квитки та повернути кошти можна через офіси продажу Turkish Airlines, кол-центр та агентства, у яких був придбаний квиток.

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