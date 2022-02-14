Речь идет о тех, кто бронировал рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с 13 по 28 февраля 2022 года.

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Turkish Airlines разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину

Так, пассажиры получили дополнительные права на смену и возмещение. Такое решение было принято на фоне "нынешней ситуации в Украине".

В связи с нынешней ситуацией в Украине пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину с 13 февраля по 28 февраля 2022 года, получили дополнительные права на изменение и возмещение,

– говорится в сообщении.

Изменение бронирования: условия

Право на перебронирование бесплатно (при условии, что новый рейс предназначен для того же маршрута и салона), если запрашиваемая дата полета не позже 31.03.2022.

Изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета.

Срок действия билетов может быть продлен до 31.03.2022 без каких-либо сборов или штрафов (смена на открытый билет).

Возврат средств: условия

Неиспользованные билеты можно вернуть.

За частично использованные билеты (билеты на поездки, которые не были завершены) возвращается только неиспользованная часть билета.

Обратите внимание! Изменить билеты и вернуть средства можно через офисы продаж Turkish Airlines, колл-центр и агентства, в которых был приобретен билет.

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