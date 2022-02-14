Речь идет о тех, кто бронировал рейсы в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев с 13 по 28 февраля 2022 года.
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Turkish Airlines разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину
Так, пассажиры получили дополнительные права на смену и возмещение. Такое решение было принято на фоне "нынешней ситуации в Украине".
В связи с нынешней ситуацией в Украине пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину с 13 февраля по 28 февраля 2022 года, получили дополнительные права на изменение и возмещение,
– говорится в сообщении.
Изменение бронирования: условия
- Право на перебронирование бесплатно (при условии, что новый рейс предназначен для того же маршрута и салона), если запрашиваемая дата полета не позже 31.03.2022.
- Изменение маршрута возможно по правилам тарифа оригинального билета.
- Срок действия билетов может быть продлен до 31.03.2022 без каких-либо сборов или штрафов (смена на открытый билет).
Возврат средств: условия
- Неиспользованные билеты можно вернуть.
- За частично использованные билеты (билеты на поездки, которые не были завершены) возвращается только неиспользованная часть билета.
Закрытие авиапространства над Украиной: ответ Мининфраструктуры – смотрите видео
Проблемы с авиасообщением в Украине: что известно
- 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.
- Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя.
- В Украеродвижении заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.
- В то же время, до 19 февраля компаниям советуют избегать полетов над Черным морем.
- Компания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.
- В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.