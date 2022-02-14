Йдеться про тих, хто бронював рейси до Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя та Миколаєва з ​​13 по 28 лютого 2022 року.

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Turkish Airlines дозволила повернути квитки на рейси в Україну

Так, пасажири отримали додаткові права на зміну та відшкодування. Таке рішення було прийнято на тлі "нинішньої ситуації в Україні".

У зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року, а також на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну з ​​13 лютого по 28 лютого 2022 року, отримали додаткові права на зміну та відшкодування,
– йдеться у повідомленні.

Зміна бронювання: умови

  • Право на перебронювання безкоштовно (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.
  • Зміна маршруту можлива за правилами тарифу оригінального квитка.
  • Термін дії квитків може бути продовжений до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів (зміна на відкритий квиток).

Повернення коштів: умови

  • Невикористані квитки можна повернути.
  • За частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) повертається лише невикористана частина квитка.

Закриття авіапростору над Україною: відповідь Мінінфраструктури – дивіться відео

Проблеми з авіасполученням в Україні: що відомо

  • 12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України
  • Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив посадку у Кишиневі. Такі були вимоги лізингодавця.
  • В Украероруху запевнили, що повітряний простір залишається відкритим для польотів.
  • Водночас до 19 лютого компаніям радять уникати польотів над Чорним морем.
  • Компанія SkyUP тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року.
  • В Офісі Президента наголосили, що наразі не розглядають закриття повітряного простору.