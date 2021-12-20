Туризм на тлі пандемії: де відпочивали європейські туристи у 2021 році

Європейська рада з подорожей (ETC) виявила, що кількість поїздок між країнами-членами ЄС була на 63% нижчою, ніж у допандемічні часи.

Крім того, портал Schengenvisainfo.com зазначив, що найбільша кількість подорожей припала на період вересня. Розповідаємо про інші дані.

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Як змінилася частота польотів по Європі

Рейси з Німеччини

Кількість рейсів із Німеччини у серпні цього року впала на 35,3% у порівнянні з тим самим періодом 2019 року. Водночас поїздки з Німеччини до Хорватії, де раніше було запроваджено досить м'які правила поїздок, відновилися. Вони майже досягли рівня до пандемії та показали зниження лише на 3,3%.

Статистика вказує на те, що у жовтні був високий попит на подорожі Середземним морем,

– зазначено у звіті ETC.

Рейси із Франції

У Франції кількість рейсів, що вилітають, скоротилася на 24,8% у порівнянні з докарантинним періодом. Єдиним напрямком, де зафіксовано зростання, стало князівство Монако. Зазначається, що саме цю мікродержаву обирали французи для відпусток. Крім того, значна частина рейсів відправлялася до Хорватії та Ісландії. Проте середній показник прибуття туристів у цих країнах однаково знизився на 34,1%.

Рейси з Італії

В Італії у серпні 2021 року кількість рейсів скоротилася на 23,8%. Це найнижчий показник серед усіх ринків, зазначених вище. Найсуттєвіше зниження кількості туристів з Італії було зареєстровано в Люксембурзі.

Кількість поїздок між країнами-членами ЄС була на 63% нижчою, ніж у допандемічні часи / Фото Pexels

Найменш відвідувані країни

Попри те, що Люксембурзі впродовж 2021 року було відзначено швидкі темпи вакцинації, кількість прибулих у країну знизилася на 33%.

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Однією із найменш відвідуваних країн ЄС стала Чехія. У звіті це пов'язують із жорсткими обмеженнями навіть у піковий період туризму влітку.

Також у звіті наголошується, що цьогоріч значно рідше відвідували континентальну Європу мешканці Великої Британії. Авіаперельоти з цієї країни у порівнянні з 2019 роком скоротилися на 49%.

Які країни ЄС постраждали найменше

У Хорватії скорочення прибутків у сферу туризму становить лише 22,3%, за нею слідує Болгарія, яка також продемонструвала помірне зниження – до 24,9%.