Важливо розуміти, що іноземні туристи у Тибеті стикаються із залізною стіною бюрократії та не тільки. 24 Канал розповість докладніше, що потрібно знати, аби нічого не порушити.

Дивіться також Площею з Австрію: де розташоване найбільше у світі місто та чим воно вражає туристів

Тибет: бюрократичні перепони та правила отримання дозволу на в'їзд

Справжнім парадоксом є те, що Китай відкриває кордони та дарує безвіз громадянам десятків країн Європи, Австралії та Новій Зеландії, але варто мандрівникам заїкнутися про поїздку до священної Лхаси у Тибет – і перед ними постає залізна стіна бюрократії. Жоден іноземець не може просто так купити квиток і поїхати милуватися палацом Потала.

Самостійні подорожі тут під суворою забороною, а за порушення правил можна не лише отримати депортацію, а й потрапити у справжні шпигунські неприємності. Щоб ступити на священну землю, мандрівникам знадобиться не просто паспорт, а спеціальний дозвіл.

Це Tibet Travel Permit (TTP), який видає тільки Тибетське бюро туризму. Оформити його самостійно неможливо – доведеться звертатися до ліцензованих агенцій, таких як Experience Tibet або China Highlights, щонайменше за 20 днів до старту. А вартість найпростіших групових турів на 8 днів із відвідуванням базового табору Евересту стартує від майже 1000 доларів.

Варто також знати, що Тибет здебільшого залишається відкритим для іноземців навіть під час святкування Тибетського Нового року (Лосара), який триває з 15 по 26 лютого. Але саме в цей період дозволи не оформлюють, тому планувати поїздку треба заздалегідь.

Найкрасивіші краєвиди Тибету: дивіться відео EurekaTravelExplorer-iv3iv

Які є суворі культурні табу та релігійні традиції у Тибеті?

Тибетська культура – це тонке мереживо релігійних табу, де кожен крок мандрівника опиняється під мікроскопом. Місцеві гіди попереджають – ніколи, за жодних обставин, не можна торкатися голови тибетця. Для них це найважливіша, сакральна частина тіла.

Прогулюючись навколо величного храму Джоканг чи монастиря Ташилунпо, завжди потрібно рухатися виключно за годинниковою стрілкою (кора), повторюючи шлях паломників. Також не варто наступати на поріг тибетського будинку чи храму – це вважають страшною образою господарів та богів.

А якщо виникне бажання сфотографувати місцевих жителів, їхніх яків тощо, обов'язково потрібно спитати дозволу. Особливо обережними слід бути з тваринами, прикрашеними червоними, жовтими або зеленими стрічками – це жертовні істоти, яких у жодному разі не можна турбувати.

Туристи побували у Тибеті та поділилися практичним досвідом: дивіться відео pavelivosedlacek

Важливе про військовий контроль та правила безпеки для іноземців

Окреме випробування для нервової системи – це суворий контроль з боку китайських військових. На вулицях Лхаси армійські патрулі стоять чи не на кожному кроці. Спроба сфотографувати військового, поліцейського чи навіть міст може закінчитися конфіскацією техніки або затриманням.

Ба більше, на кордоні речі ретельно просканують. Не варто намагатися провезти з собою портрети Далай-лами чи путівники, де карти показують Тибет як окрему державу – таку продукцію безжально вилучають на митниці.

Окрім політичних нюансів, Гімалаї випробують мандрівників на міцність розрідженим повітрям. Гірська хвороба – не міф, тому перші кілька днів у Лхасі лікарі радять провести максимально спокійно – пити багато води, уникати денного сну та відмовитися від алкоголю.

Та попри всі суворі обмеження, мандрівники, які там побували, погоджуються всі – Тибет вартий кожної витраченої копійки та зусилля. Коли стоїш на березі озера Ямдрок або дивишся на величний Еверест, усі труднощі миттєво втрачають значення. Така подорож змінює свідомість, очищує душу та дарує відчуття абсолютної свободи серед безкраїх гірських просторів.