Зимовий круїз Середземним морем: туристка розповіла всю правду про незвичну подорож
- Американка Ребека Дерляйн вважає зиму найкращим часом для круїзу Середземним морем через меншу кількість туристів і нижчі ціни.
- Основним мінусом зимового круїзу є холодна погода, яка змушує туристів більше часу проводити всередині лайнера.
Подорожі круїзними лайнерами Середземним морем відбуваються навіть взимку. Щоправда, такі круїзи дуже відрізняються від літніх. Туристка розповіла, чи варто подорожувати морем, коли на вулиці +4 градуси.
Американка Ребека Дерляйн в лютому 2025 року разом з чоловіком відправилася у круїз з Барселони до Риму, дорогою зупиняючись у популярних європейських морських курортах. Своїми враженнями вона поділилася з Business Insider, інформує 24 Канал.
Яким є круїз Середземним морем взимку?
Ребека не вперше була у круїзі. Влітку вона вже плавала Європою і була дещо розчарована великою кількістю туристів у містах, портах і на пляжах, а також сильною спекою. Саме тому американка вирішила спробувати новий досвід – восьмиденний маршрут зимовим узбережжям Європи. Лайнер робив зупинки в Ніцці, Генуї та Ліворно – портовому місті, звідки стартують екскурсії до Флоренції, Пізи та Лукки.
Після тижня, проведеного, щоб побачити ці культові місця в зовсім новому світлі, я повернулася додому з переконанням, що зима – це найкращий час для круїзу Середземним морем,
– сказала Ребека.
Замість того щоб пробиратися крізь натовпи туристів у Барселоні, шукати вільні сантиметри для свого рушника на пляжі Ніцци чи годинами стояти в черзі у Ватикані, мандрівниця просто насолоджувалася цими місцями. Ребеці здавалося, що все Середземноморя належить лише їй.
Під час підйому в мальовниче середньовічне село Ез на французькому узбережжі, американка не побачила дорогою жодної людини, хоча влітку це місце переповнюють туристи. У Флоренції біля знаменитої статуї Давида Мікеланджело стояло не більше як 20 людей, а квитки до Колізею у Римі мандрівниця купила всього за 15 хвилин.
Популярні європейські міста відкрилися для неї по-новому, нарешті американка змогла побачити їх справжніми і насолодитися прогулянками без поспіху.
Ми почувалися VIP-персонами з особливим доступом до найкращого в регіоні. Це було зовсім інакше, ніж у літні місяці, коли нам доводилося чекати годинами, щоб лише підійти до визначної пам'ятки,
– пояснила мандрівниця.
До речі, ще однією перевагою зимового круїзу є його ціна, яка значно дешевша, аніж влітку. На фейсбук-сторінці "Круїзи для українців" зазначили, що влітку ціни за каюту стартують від 200 євро за ніч, а взимку – від 100 євро.
Чи є мінуси зимового круїзу?
На жаль, без мінусів не обійтися. Хоч туристка уникла виснажливої спеки, та добряче змерзла. Вранці стовпчики термометрів часто показували всього +4 градуси, а в обід підіймалися до +10 градусів. Про відпочинок на палубі лайнера подружжя мусило забути й більше часу проводити всередині.
Тим, хто любить купатися у басейнах і засмагати на палубі, зимовий круїз може не сподобалися. Однак для Ребеки плюси круїзу значно перевищили мінуси.
Що треба знати про подорож круїзним лайнером?
Раніше ми розповідали про 4 важливі нюанси, які варто знати усім, хто зібрався у круїз. Ось декілька з них:
лайнер не чекає у порту на туристів. Якщо ви запізнюєтеся з екскурсії, то він просто попливе далі без вас;
на борт варто взяти ручну сумку і покласти у неї найважливіші речі й одяг на перший час, оскільки багаж можуть доставити в каюту пізніше;
важливо стежити за програмою на лайнері, яка оновлюється щодня, щоб не пропустити щось цікаве.
