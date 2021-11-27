Туристів попередили про погіршення ситуації з COVID-19 у країнах ЄС

Невдовзі після того, як Європейська комісія запропонувала нові правила для подорожей в межах ЄС, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) оголосив, що ситуація з COVID-19 на континенті "гірша, ніж будь-коли".

На тижні стало відомо, що комісія планує дозволити в'їзд у країни ЄС усім особам, які мають електронний COVID-сертифікат або інший еквівалентний йому документ, який підтверджує, що його власник вакцинований однією із вакцин, затвердженою ВООЗ. При цьому, країна, з якої прибуває особа, не має значення.

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Це означає, що звична система "зеленого" списку країн ЄС може бути скасована.

Що відбувається у країнах ЄС

Однак, попри ці рекомендації, поки все ж неясно, чи зможуть громадяни ЄС і країн, що не входять до Євросоюзу, безперешкодно здійснювати поїздки найближчим часом. Адже ситуація з COVID в Європі значно погіршилася.

Згідно з останнім оновленням карт, опублікованих за рекомендацією Ради щодо правил пересування по Європі, всі держави-члени ЄС виявили підвищений рівень інфікування за останні 7 днів,

– йдеться у публікації.

З цієї причини ECDC пропонує всім, особливо невакцинованим і тим, хто не одужав, утримуватися від подорожей.

COVID-19 у країнах ЄС: актуальна інформація

Рівень захворюваності коронавірусом в Європі / Фото ECDC