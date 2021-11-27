На неделе стало известно, что комиссия планирует разрешить въезд в страны ЕС всем лицам, имеющим электронный COVID-сертификат или другой эквивалентный ему документ, подтверждающий, что его владелец вакцинирован одной из вакцин, утвержденной ВОЗ. При этом страна, из которой прибывает человек, не имеет значения.

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Это означает, что привычная система "зеленого" списка стран ЕС может быть отменена.

Повышенный уровень инфицирования

Однако, несмотря на эти рекомендации, пока все же неясно, смогут ли граждане ЕС и не входящие в Евросоюз страны беспрепятственно совершать поездки в ближайшее время. Ведь ситуация с COVID в Европе значительно ухудшилась.

Согласно последнему обновлению карт, опубликованных по рекомендации Совета по правилам передвижения по Европе, все государства-члены ЕС выявили повышенный уровень инфицирования за последние 7 дней,

– говорится в публикации.

По этой причине ECDC предлагает всем, особенно невакцинированным и не выздоровевшим, воздерживаться от путешествий.

COVID-19 в странах ЕС: актуальная информация

Уровень заболеваемости коронавирусом в Европе / Фото ECDC