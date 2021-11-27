На тижні стало відомо, що комісія планує дозволити в'їзд у країни ЄС усім особам, які мають електронний COVID-сертифікат або інший еквівалентний йому документ, який підтверджує, що його власник вакцинований однією із вакцин, затвердженою ВООЗ. При цьому, країна, з якої прибуває особа, не має значення.
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Це означає, що звична система "зеленого" списку країн ЄС може бути скасована.
Що відбувається у країнах ЄС
Однак, попри ці рекомендації, поки все ж неясно, чи зможуть громадяни ЄС і країн, що не входять до Євросоюзу, безперешкодно здійснювати поїздки найближчим часом. Адже ситуація з COVID в Європі значно погіршилася.
Згідно з останнім оновленням карт, опублікованих за рекомендацією Ради щодо правил пересування по Європі, всі держави-члени ЄС виявили підвищений рівень інфікування за останні 7 днів,
– йдеться у публікації.
З цієї причини ECDC пропонує всім, особливо невакцинованим і тим, хто не одужав, утримуватися від подорожей.
COVID-19 у країнах ЄС: актуальна інформація
Рівень захворюваності коронавірусом в Європі / Фото ECDC
- Згідно з даними, наданими Європейським агентством охорони здоров'я, більшість країн-членів ЄС, зокрема Австрія, Бельгія, Чехія, половина Болгарії, Хорватія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Польща, Нідерланди, Латвія, Литва, Греція, Угорщина, Ліхтенштейн, Словенія і Словаччина, наразі перебувають у "темно-червоному" списку.
- Список був оновлений після того, як у всіх цих країнах зареєстрували понад 500 випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч мешканців, а також де були отримані позитивні результати тесту понад 4% від їх загальної кількості за останні 2 тижні.
- Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що з усіх держав-членів – Польща, Нідерланди, Чехія та Бельгія повідомили про найвищі показники інфікування.
- За останні 7 днів у Польщі зареєстровано 154 317 нових випадків зараження. За той самий період Нідерланди повідомили про 156 921 випадок, за ними слідують Чехія з 117 409 випадками та Бельгія з 85 308 відповідно.
- Про зростання кількості зафіксованих випадків зараження COVID-19 також повідомили Іспанія, Португалія і Франція.