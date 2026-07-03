У Венеції хочуть підвищити туристичний збір до 50 євро: кого це стосуватиметься

Влада одного з найпопулярніших туристичних міст світу планує зробити одноденні поїздки дорожчими. Нововведення хочуть застосовувати лише в окремі дні, коли кількість відвідувачів є найбільшою.

Новий мер Венеції Сімоне Вентуріні заявив, що планує підвищити вхідний збір для туристів, які приїжджають до міста лише на один день. За його словами, це має допомогти стримати потік відвідувачів у періоди найбільшого туристичного навантаження, повідомляє The Guardian.

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Як може змінитися туристичний збір у Венеції?

Сімоне Вентуріні, якого обрали мером наприкінці травня, повідомив, що міська рада вивчає можливість підвищення туристичного збору до 30 – 50 євро залежно від дати. Для цього планують звернутися до національного уряду за дозволом запровадити нові тарифи у дні, коли кількість бронювань перевищуватиме визначені пороги.

Венеція стала першим туристичним містом у світі, яке запровадило плату за в'їзд для одноденних туристів. У 2024 році вона становила 5 євро та діяла упродовж 29 пікових днів із квітня до липня. У 2025 році систему розширили до 54 дат, а для тих, хто бронював поїздку в останній момент, збір став удвічі вищим.

Цього року ініціатива вже охоплює 60 днів. Попри те, що нововведення майже не вплинуло на кількість туристів, за перший рік місто отримало 2,4 млн євро надходжень, що перевищило очікування. У владі Венеції вважають, що ця система з часом допоможе краще контролювати надмірний туристичний потік.

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Сплатити збір можна онлайн. Після цього відвідувач отримує QR-код, який необхідно показати стюардам на головних пунктах в'їзду до міста, зокрема біля залізничного вокзалу. Від сплати збору звільняються туристи, які забронювали ночівлю у Венеції, жителі регіону Венето та діти до 14 років. Водночас навіть ті, хто зупиняється в готелі, повинні зареєструвати свою присутність на спеціальному сайті.