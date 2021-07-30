"Дикий" туристичний етикет: прості підказки для відповідальних мандрівників

Якщо ви любите відвідувати гори, ліси, полонини та іншу природу, тоді вам потрібно добре вивчити "дикий" туристичний етикет. Це корисний довідник про відповідальний туризм.

Ці прості підказки для мандрівників допоможуть підготуватися до відпочинку у дикій природі, отримати багато нових вражень та бути у безпеці. Етикет розроблений з любов'ю та повагою як до туриста, так і до природи.

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Рухаємося екостежками та маршрутами

Щоб не загубитися і не зіпсувати одяг, використовуємо екостежки та туристичні маршрути. Рухаючись ними, ми також проявляємо повагу до тварин, адже здебільшого вони добре знають ці маршрути і самі уникають контакту з людьми.

Дізнатися про безпечні шляхи можна у місцевих мешканців чи бувалих туристів. Також деякі з них позначені на картах та онлайн-сторінках національних парків і заповідників.



Ходіть туристичними стежками / Фото unsplash

Розводимо багаття лише у кемпінгових зонах та у місцях стоянок

Але навіть у спеціально відведених місцях залишки вогнища слід ретельно залити водою, щоб вберегти природу від пожежі.

Найкращою альтернативою для розведення багаття можуть стати пальник і термос.

У жодному випадку не спалюємо сміття – воно отруює довкілля важкими металами та сажею.

Беремо з собою готову їжу

Готова їжа – це менше багажу на нашій спині. А ще нам не доведеться мити кухонне приладдя. Готуємо собі у мандрівку сендвічі, хлібці, сир, вимиті овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи та батончики з них.

Беремо з собою термос з чаєм. І пам’ятаємо, що більшість чайних пакетиків зроблені не з паперу, а з термопластику та інших синтетичних матеріалів. Тому вони не розкладаються, а ще можуть шкодити нашому здоров'ю.

Що робити зі сміттям

У лісах та горах немає прибиральників, тому усе своє носимо з собою. Ось 3 золоті правила поводження зі сміттям:

мінімізуємо;

пресуємо;

забираємо з собою.



Сміття забирайте з собою / Фото unsplash

Використовуємо багаторазовий посуд

Бережімо природу і залишаємо одноразовий посуд на полицях магазину. Натомість беремо різнокольорові та зручні:

Багаторазові чашки, флягу, термос, столові прилади, рушник.

Легкі харчові контейнери та паперові пакети.

Багаторазову тару малого розміру для косметики, приправ, чаю, кави.

Коли зустрічаємо диких тварин

При зустрічі з дикими тваринами ми їх не підгодовуємо і не зачіпаємо дитинчат, а поводимося наступним чином:

Зберігаємо спокій і не робимо різких рухів чи звуків.

Не кидаємося навтьоки, а рухаємося повільно та спокійно.

Говоримо стримано.

Не провокуємо тварину і не кидаємо в неї каміння чи палиці.

Деякий час чекаємо, щоб звір сам пішов.

Якщо тварина не проявляє агресії, повільно відступаємо у протилежний бік.



При зустрічі з дикими звірами поводьтеся спокійно / Фото unsplash