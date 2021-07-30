"Дикий" туристический этикет: простые подсказки для ответственных путешественников

Если вы любите посещать горы, леса, луга и другую природу, тогда вам нужно хорошо изучить "дикий" туристический этикет. Это полезный справочник об ответственном туризме.

Эти простые подсказки для путешественников помогут подготовиться к отдыху в дикой природе, получить много новых впечатлений и быть в безопасности. Этикет разработан с любовью и уважением как к туристу, так и к природе.

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Движемся по экотропам и маршрутам

Чтобы не потеряться и не испортить одежду, используем экотропы и туристические маршруты. Двигаясь по ним, мы также проявляем уважение к животным, ведь в основном они хорошо знают эти маршруты и сами избегают контакта с людьми.

Узнать о безопасных маршрутах можно у местных жителей или бывалых туристов. Также некоторые из них обозначены на картах и ​​онлайн-страницах национальных парков и заповедников.



Ходите по туристическим тропам / Фото unsplash

Разводим костер только в кемпинговых зонах и в местах стоянок

Но даже в специально отведенных местах остатки очага следует тщательно залить водой, чтобы уберечь природу от пожара.

Лучшей альтернативой для разведения костра могут стать горелка и термос.

Ни в коем случае не сжигаем мусор – он отравляет окружающую среду тяжелыми металлами и сажей.

Берем с собой готовую еду

Готовая еда – это меньше багажа на нашей спине. А еще нам не придется мыть кухонные принадлежности. Готовим себе в путешествие сэндвичи, хлебцы, сыр, вымытые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и батончики из них.

Берем с собой термос с чаем. И помним, что большинство чайных пакетиков сделаны не из бумаги, а из термопластика и других синтетических материалов. Поэтому они не разлагаются, а еще могут вредить нашему здоровью.

Что делать с мусором

В лесах и горах нет уборщиков, поэтому все свое носим с собой. Вот 3 золотых правила обращения с мусором:

минимизируем;

прессуем;

забираем с собой.



Мусор забирайте с собой / Фото unsplash

Используем многоразовую посуду

Бережем природу и оставляем одноразовую посуду на полках магазина. Взамен берем разноцветные и удобные:

Многоразовые чашки, флягу, термос, столовые приборы, полотенце.

Легкие пищевые контейнеры и бумажные пакеты.

Многоразовую тару малого размера для косметики, приправ, чая, кофе.

Когда встречаем диких животных

При встрече с дикими животными мы их не подкармливаем и не трогаем детенышей, а ведем себя следующим образом:

Сохраняем спокойствие и не делаем резких движений или звуков.

Не бросаемся бежать, а движемся медленно и спокойно.

Говорим сдержанно.

Не провоцируем животное и не бросаем в него камни или палки.

Некоторое время ждем, чтобы зверь сам ушел.

Если животное не проявляет агрессии, медленно отступаем в противоположную сторону.



При встрече с дикими зверями ведите себя спокойно / Фото unsplash