Эти простые подсказки для путешественников помогут подготовиться к отдыху в дикой природе, получить много новых впечатлений и быть в безопасности. Этикет разработан с любовью и уважением как к туристу, так и к природе.
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Движемся по экотропам и маршрутам
Чтобы не потеряться и не испортить одежду, используем экотропы и туристические маршруты. Двигаясь по ним, мы также проявляем уважение к животным, ведь в основном они хорошо знают эти маршруты и сами избегают контакта с людьми.
Узнать о безопасных маршрутах можно у местных жителей или бывалых туристов. Также некоторые из них обозначены на картах и онлайн-страницах национальных парков и заповедников.
Ходите по туристическим тропам / Фото unsplash
Разводим костер только в кемпинговых зонах и в местах стоянок
- Но даже в специально отведенных местах остатки очага следует тщательно залить водой, чтобы уберечь природу от пожара.
- Лучшей альтернативой для разведения костра могут стать горелка и термос.
- Ни в коем случае не сжигаем мусор – он отравляет окружающую среду тяжелыми металлами и сажей.
Берем с собой готовую еду
Готовая еда – это меньше багажа на нашей спине. А еще нам не придется мыть кухонные принадлежности. Готовим себе в путешествие сэндвичи, хлебцы, сыр, вымытые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и батончики из них.
Берем с собой термос с чаем. И помним, что большинство чайных пакетиков сделаны не из бумаги, а из термопластика и других синтетических материалов. Поэтому они не разлагаются, а еще могут вредить нашему здоровью.
Что делать с мусором
В лесах и горах нет уборщиков, поэтому все свое носим с собой. Вот 3 золотых правила обращения с мусором:
- минимизируем;
- прессуем;
- забираем с собой.
Мусор забирайте с собой / Фото unsplash
Используем многоразовую посуду
Бережем природу и оставляем одноразовую посуду на полках магазина. Взамен берем разноцветные и удобные:
- Многоразовые чашки, флягу, термос, столовые приборы, полотенце.
- Легкие пищевые контейнеры и бумажные пакеты.
- Многоразовую тару малого размера для косметики, приправ, чая, кофе.
Когда встречаем диких животных
При встрече с дикими животными мы их не подкармливаем и не трогаем детенышей, а ведем себя следующим образом:
- Сохраняем спокойствие и не делаем резких движений или звуков.
- Не бросаемся бежать, а движемся медленно и спокойно.
- Говорим сдержанно.
- Не провоцируем животное и не бросаем в него камни или палки.
- Некоторое время ждем, чтобы зверь сам ушел.
- Если животное не проявляет агрессии, медленно отступаем в противоположную сторону.
При встрече с дикими зверями ведите себя спокойно / Фото unsplash