Ці прості підказки для мандрівників допоможуть підготуватися до відпочинку у дикій природі, отримати багато нових вражень та бути у безпеці. Етикет розроблений з любов'ю та повагою як до туриста, так і до природи.
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Рухаємося екостежками та маршрутами
Щоб не загубитися і не зіпсувати одяг, використовуємо екостежки та туристичні маршрути. Рухаючись ними, ми також проявляємо повагу до тварин, адже здебільшого вони добре знають ці маршрути і самі уникають контакту з людьми.
Дізнатися про безпечні шляхи можна у місцевих мешканців чи бувалих туристів. Також деякі з них позначені на картах та онлайн-сторінках національних парків і заповідників.
Ходіть туристичними стежками / Фото unsplash
Розводимо багаття лише у кемпінгових зонах та у місцях стоянок
- Але навіть у спеціально відведених місцях залишки вогнища слід ретельно залити водою, щоб вберегти природу від пожежі.
- Найкращою альтернативою для розведення багаття можуть стати пальник і термос.
- У жодному випадку не спалюємо сміття – воно отруює довкілля важкими металами та сажею.
Беремо з собою готову їжу
Готова їжа – це менше багажу на нашій спині. А ще нам не доведеться мити кухонне приладдя. Готуємо собі у мандрівку сендвічі, хлібці, сир, вимиті овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи та батончики з них.
Беремо з собою термос з чаєм. І пам’ятаємо, що більшість чайних пакетиків зроблені не з паперу, а з термопластику та інших синтетичних матеріалів. Тому вони не розкладаються, а ще можуть шкодити нашому здоров'ю.
Що робити зі сміттям
У лісах та горах немає прибиральників, тому усе своє носимо з собою. Ось 3 золоті правила поводження зі сміттям:
- мінімізуємо;
- пресуємо;
- забираємо з собою.
Сміття забирайте з собою / Фото unsplash
Використовуємо багаторазовий посуд
Бережімо природу і залишаємо одноразовий посуд на полицях магазину. Натомість беремо різнокольорові та зручні:
- Багаторазові чашки, флягу, термос, столові прилади, рушник.
- Легкі харчові контейнери та паперові пакети.
- Багаторазову тару малого розміру для косметики, приправ, чаю, кави.
Коли зустрічаємо диких тварин
При зустрічі з дикими тваринами ми їх не підгодовуємо і не зачіпаємо дитинчат, а поводимося наступним чином:
- Зберігаємо спокій і не робимо різких рухів чи звуків.
- Не кидаємося навтьоки, а рухаємося повільно та спокійно.
- Говоримо стримано.
- Не провокуємо тварину і не кидаємо в неї каміння чи палиці.
- Деякий час чекаємо, щоб звір сам пішов.
- Якщо тварина не проявляє агресії, повільно відступаємо у протилежний бік.
При зустрічі з дикими звірами поводьтеся спокійно / Фото unsplash