Ці прості підказки для мандрівників допоможуть підготуватися до відпочинку у дикій природі, отримати багато нових вражень та бути у безпеці. Етикет розроблений з любов'ю та повагою як до туриста, так і до природи.

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Рухаємося екостежками та маршрутами

Щоб не загубитися і не зіпсувати одяг, використовуємо екостежки та туристичні маршрути. Рухаючись ними, ми також проявляємо повагу до тварин, адже здебільшого вони добре знають ці маршрути і самі уникають контакту з людьми.

Дізнатися про безпечні шляхи можна у місцевих мешканців чи бувалих туристів. Також деякі з них позначені на картах та онлайн-сторінках національних парків і заповідників.



Ходіть туристичними стежками / Фото unsplash

Розводимо багаття лише у кемпінгових зонах та у місцях стоянок

Але навіть у спеціально відведених місцях залишки вогнища слід ретельно залити водою, щоб вберегти природу від пожежі.

Найкращою альтернативою для розведення багаття можуть стати пальник і термос.

У жодному випадку не спалюємо сміття – воно отруює довкілля важкими металами та сажею.

Беремо з собою готову їжу

Готова їжа – це менше багажу на нашій спині. А ще нам не доведеться мити кухонне приладдя. Готуємо собі у мандрівку сендвічі, хлібці, сир, вимиті овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи та батончики з них.

Беремо з собою термос з чаєм. І пам’ятаємо, що більшість чайних пакетиків зроблені не з паперу, а з термопластику та інших синтетичних матеріалів. Тому вони не розкладаються, а ще можуть шкодити нашому здоров'ю.

Що робити зі сміттям

У лісах та горах немає прибиральників, тому усе своє носимо з собою. Ось 3 золоті правила поводження зі сміттям:

мінімізуємо;

пресуємо;

забираємо з собою.



Сміття забирайте з собою / Фото unsplash

Використовуємо багаторазовий посуд

Бережімо природу і залишаємо одноразовий посуд на полицях магазину. Натомість беремо різнокольорові та зручні:

Багаторазові чашки, флягу, термос, столові прилади, рушник.

Легкі харчові контейнери та паперові пакети.

Багаторазову тару малого розміру для косметики, приправ, чаю, кави.

Коли зустрічаємо диких тварин

При зустрічі з дикими тваринами ми їх не підгодовуємо і не зачіпаємо дитинчат, а поводимося наступним чином:

Зберігаємо спокій і не робимо різких рухів чи звуків.

Не кидаємося навтьоки, а рухаємося повільно та спокійно.

Говоримо стримано.

Не провокуємо тварину і не кидаємо в неї каміння чи палиці.

Деякий час чекаємо, щоб звір сам пішов.

Якщо тварина не проявляє агресії, повільно відступаємо у протилежний бік.



При зустрічі з дикими звірами поводьтеся спокійно / Фото unsplash