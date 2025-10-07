І це не Ісландія: де на Буковині можна побачити фантастичний краєвид на Дністер
- Шишкові горби в Чернівецькій області, біля села Нагоряни, є унікальною геологічною локацією з конусоподібними пагорбами, залишками коралового рифу епохи Сарматського моря.
- Урочище стало заповідником місцевого значення у 1979 році, займає площу близько 12 гектарів і популярне для кемпінгу, фотоподорожей та медитацій.
Це унікальна геологічна локація, що причаїлась над самим Дністром біля села Нагоряни у Чернівецькій області. Мовиться про Шишкові горби.
Незвичність форм та шаленої краси краєвиди на цьому місці дійсно вражають. Тож 24 Канал із посиланням на karpaty.rocks розповість про нього докладніше.
Три "шишки" над Дністром: де насолодитися унікальним краєвидом на Буковині?
Шишкові горби височіють над правим берегом Дністра на Буковині біля села Нагоряни. Це три конусоподібні пагорби заввишки 15 – 20 метрів, які у народі мають прізвиська Дід, Баба й Онучка.
Краєвид там шокує незвичністю форм та нагадує пейзажі Північної Ісландії. Походження горбів не менш вражає – адже це залишки бар'єрного коралового рифу доісторичної доби, епохи Сарматського моря.
Шишкові горби, що є частиною Товтрового кряжу, завдяки ерозії, вивітрюванню та тектонічним процесам набули своїх фантастичних обрисів. А ще й Дністер тут утворює Вороновицький меандр – величний каньйон із крутим вигином річища та мальовничими стрімчаками.
Від краєвиду з Шишкових горбів перехоплює подих. Тут можна милуватися Дністром на десятки кілометрів вперед, особливо красиво – за сходу сонця. Як зазначає wikilovesearth, у 2024 фото Шишкових горбів було у десятці найкращих світлин української природи за конкурсом "Вікі любить Землю".
Дністер як на долоні з Шишкових горбів / Дивіться фото krasoty.zemli
Урочище стало заповідником місцевого значення у 1979 році. Його площа – близько 12 гектарів. Ще тут є облаштована каплиця святого Георгія для духовного спокою та роздумів. Урочище також ідеально підходить для кемпінгу, фотоподорожей, спостереження за зорями та медитацій.
Які ще красиві локації на Дністрі варто подивитися?
Затоплена Бакота, перлина Подільських Товтр. Бакота – колишнє село, затоплене водосховищем, а тепер один із найромантичніших куточків України. Тутешні скелі, монастир та краєвиди притягують тисячі туристів щороку.
Дністровський каньйон, одне з семи природних чудес України. З глибокими долинами, рельєфними кручами та давніми рештками флори й фауни, каньйон визнаний найбільшим в Україні та одним із найбільших у Європі (глибина до 200 метрів, а довжина – понад 250 кілометрів).
Часті питання
Де розташовані Шишкові горби?
Шишкові горби височіють над правим берегом Дністра на Буковині біля села Нагоряни. Їхня висота становить 15 – 20 метрів, і вони відомі під прізвиськами Дід, Баба й Онучка.
Яка історія походження Шишкових горбів?
Шишкові горби є залишками бар'єрного коралового рифу доісторичної доби Сарматського моря. Завдяки ерозії, вивітрюванню та тектонічним процесам вони набули своїх унікальних форм.
Чому Шишкові горби на Буковині є популярним туристичним місцем?
Шишкові горби популярні завдяки своїм унікальним краєвидам, що нагадують пейзажі Північної Ісландії, та захоплюючій історії походження як залишків бар'єрного коралового рифу доісторичної доби. Вони також пропонують можливість насолодитися видом Дністра, спостерігати схід сонця і займатися різними видами відпочинку, такими як кемпінг і фотоподорожі. Крім того, тут облаштована каплиця святого Георгія для духовного спокою та роздумів.