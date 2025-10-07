Це унікальна геологічна локація, що причаїлась над самим Дністром біля села Нагоряни у Чернівецькій області. Мовиться про Шишкові горби.

Незвичність форм та шаленої краси краєвиди на цьому місці дійсно вражають. Тож 24 Канал із посиланням на karpaty.rocks розповість про нього докладніше.

Три "шишки" над Дністром: де насолодитися унікальним краєвидом на Буковині?

Шишкові горби височіють над правим берегом Дністра на Буковині біля села Нагоряни. Це три конусоподібні пагорби заввишки 15 – 20 метрів, які у народі мають прізвиська Дід, Баба й Онучка.

Краєвид там шокує незвичністю форм та нагадує пейзажі Північної Ісландії. Походження горбів не менш вражає – адже це залишки бар'єрного коралового рифу доісторичної доби, епохи Сарматського моря.

Шишкові горби, що є частиною Товтрового кряжу, завдяки ерозії, вивітрюванню та тектонічним процесам набули своїх фантастичних обрисів. А ще й Дністер тут утворює Вороновицький меандр – величний каньйон із крутим вигином річища та мальовничими стрімчаками.

Від краєвиду з Шишкових горбів перехоплює подих. Тут можна милуватися Дністром на десятки кілометрів вперед, особливо красиво – за сходу сонця. Як зазначає wikilovesearth, у 2024 фото Шишкових горбів було у десятці найкращих світлин української природи за конкурсом "Вікі любить Землю".

Дністер як на долоні з Шишкових горбів / Дивіться фото krasoty.zemli

Урочище стало заповідником місцевого значення у 1979 році. Його площа – близько 12 гектарів. Ще тут є облаштована каплиця святого Георгія для духовного спокою та роздумів. Урочище також ідеально підходить для кемпінгу, фотоподорожей, спостереження за зорями та медитацій.

Які ще красиві локації на Дністрі варто подивитися?