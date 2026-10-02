У деяких країнах маловідомі міста дійсно більш атмосферні та колоритні, ніж столиці. Журналіст та мандрівник з досвідом Вінісіус Коста розповів Travel Off Path про 5 таких.

Які 5 міст вразили мандрівника більше, ніж столиці?

1. Кальярі, Італія

Рим – це прекрасне місто, з яким не зрівняється жодне інше. Однак останніми роками столицю Італії відвідує величезна кількість туристів, через що виникають довгі черги до визначних місць, вільних столиків у ресторанах немає, а зробити фото без людей на фоні стало неможливо. Через це мандрівник радить відвідати Кальярі, яка поєднала усе, що він любить в Італії, але без натовпів туристів.

Тут є і римський амфітеатр, і білосніжні пляжі й чисте море, а також у Кальярі можна скуштувати дуже смачні пельмені ручної роботи. Крім того, ціни тут на 30 – 40% дешевші, аніж у Римі.

Місто Кальярі в Італії / Фото Travel Off Path

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

2. Брно, Чехія

Брно – це друге за величиною місто Чехії, яке має таку ж містичну й середньовічну атмосферу, як Прага, але менше туристів. Його родзинка – це готичний Собор Святих Петра і Павла з двома шпилями та Замок Шпільберк, з якого відкривається неймовірний краєвид на все місто.



Місто Брно у Чехії / Фото Travel Off Path

3. Лімерик, Ірландія

Мандрівник вважає Лімерик найкращим містом Ірландії. Тут є середньовічний квартал, паби на березі річки та характерна ірландська атмосфера. Кухоль пива у Лімерику коштує на 7 доларів дешевше, ніж у Дубліні, а бармени й офіціанти тут люб'язніші до туристів. Вінісіус Коста радить завітати у 800-річний нормандський замок Короля Джона, який височіє над річкою Шеннон, та прогулятися Королівським островом.

Замок Короля Джона у Лімерику / Фото Travel Off Path

4. Понта-Делгада, Португалія

Місто Понта-Делгада розташоване на острові Сан-Мігел, що входить до Азорських островів. Це неймовірно мальовниче місто з каскадними водоспадами, чорними пляжами і туманними лісами. Місцевість настільки красива і недоторкана, що нагадує кадри з фільму "Світ Юрського періоду". У місті варто залишитися щонайменше на 5 днів, аби дослідити усю місцевість.



Понта-Делгада на Азорах / Фото Travel Off Path

5. Тронгейм, Норвегія

Тронгейм – це краща альтернатива Осло, яка ідеально підходить для знайомства зі скандинавською країною. Туристам обов'язково варто побачити Нідароський собор – найпівнічніший середньовічний собор у світі та найбільшу середньовічну кам'яну будівлю у Скандинавії. Також слід прогулятися районом Баккландет, де кожен куточок – ідеальне тло для фотографії.



Місто Тронгейм / Фото Travel Off Path

Досвід мандрівника доводить, що для незабутньої подорожі не обов'язково їхати у найпопулярніші туристичні напрямки Європи. Іноді саме менш відомі місця залишають найбільше вражень завдяки своїй атмосфері, архітектурі та особливому ритму життя.