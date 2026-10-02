В некоторых странах малоизвестные города действительно более атмосферные и колоритные, чем столицы. Журналист и опытный путешественник Винисиус Коста рассказал Travel Off Path о 5 таких городах.

Какие 5 городов поразили путешественника больше, чем столицы?

1. Кальяри, Италия

Рим – это прекрасный город, с которым не сравнится ни один другой. Однако в последние годы столицу Италии посещает огромное количество туристов, поэтому возникают длинные очереди к достопримечательностям, свободных столиков в ресторанах нет, а сделать фото без людей на фоне стало невозможно. Поэтому путешественник советует посетить Кальяри, который соединил в себе все, что он любит в Италии, но без толп туристов.

Здесь есть и римский амфитеатр, и белоснежные пляжи, и чистое море, а также в Кальяри можно попробовать очень вкусные пельмени ручной работы. Кроме того, цены здесь на 30 – 40 % ниже, чем в Риме.

Город Кальяри в Италии / Фото Travel Off Path

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2. Брно, Чехия

Брно – второй по величине город Чехии, который обладает такой же мистической и средневековой атмосферой, как Прага, но с меньшим количеством туристов. Его изюминка – это готический собор Святых Петра и Павла с двумя шпилями и замок Шпильберк, с которого открывается невероятный вид на весь город.



Город Брно в Чехии / Фото Travel Off Path

3. Лимерик, Ирландия

Путешественник считает Лимерик лучшим городом Ирландии. Здесь есть средневековый квартал, пабы на берегу реки и характерная ирландская атмосфера. Бокал пива в Лимерике стоит на 7 долларов дешевле, чем в Дублине, а бармены и официанты здесь более любезны с туристами. Винисиус Коста советует посетить 800-летний нормандский замок короля Джона, возвышающийся над рекой Шеннон, и прогуляться по Королевскому острову.

Замок короля Джона в Лимерике / Фото Travel Off Path

4. Понта-Делгада, Португалия

Город Понта-Делгада расположен на острове Сан-Мигель, входящем в состав Азорских островов. Это невероятно живописный город с каскадными водопадами, черными пляжами и туманными лесами. Местность настолько красива и нетронута, что напоминает кадры из фильма "Мир юрского периода". В городе стоит остаться как минимум на 5 дней, чтобы исследовать всю окрестность.



Понта-Делгада на Азорских островах / Фото Travel Off Path

5. Тронхейм, Норвегия

Тронхейм – это лучшая альтернатива Осло, которая идеально подходит для знакомства со скандинавской страной. Туристам обязательно стоит увидеть Нидаросский собор – самый северный средневековый собор в мире и самое большое средневековое каменное здание в Скандинавии. Также стоит прогуляться по району Баккландет, где каждый уголок – идеальный фон для фотографии.



Город Тронхейм / Фото Travel Off Path

Опыт путешественника доказывает, что для незабываемого путешествия не обязательно ехать в самые популярные туристические направления Европы. Иногда именно менее известные места оставляют наибольшее впечатление благодаря своей атмосфере, архитектуре и особому ритму жизни.