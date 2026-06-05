Досвідчений турист назвав 3 пляжні курорти у Європі, у які він не радить їхати

Європа славиться своїми пляжними курортами, які щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Блакитне море, мальовничі набережні та сонячна погода часто створюють образ ідеального відпочинку. Однак реальність не завжди відповідає очікуванням.

Мандрівник зі США Сем Сірс за своє життя відвідав 45 країн. Він побачив багато прибережним міст і для Travel Off Path склав список тих, у які більше не хоче повертатися.

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Які пляжні локації у Європі не сподобалися мандрівнику?

Албуфейра, Португалія. Алгарве – це найпопулярніший курортний регіон Португалії на березі Атлантичного моря. Його часто порівнюють з Сан-Дієго у США, але Сем Сірс з цим не дуже погоджується. Він побував в Албуфейрі – найвідомішому курорті регіону – і залишився розчарованим.

Так, тут дійсно є дуже красивий золотий пісок на пляжах, і коли об нього розбиваються сині хвилі – це неймовірне видовище. Але ціни у Албуфейрі значно дорожчі ніж загалом в Алгарве, вулиці переповнені туристами, а на пляжах відпочивальників дістають настирливі продавці, яких неможливо позбутися. Усе це робить Албуфейру не престижним курортом, а невдалим.

Мандрівник радить натомість завітати у сусіднє місто Картейра. Атмосфера тут спокійніша, ціни дешевші, а краєвиди так само вражають.



Узбережжя Албуфейри / Фото AROUND THE WORLD

Санторіні, Греція. Цей острів є одним з найкрасивіших місць на Землі, але, на жаль, його зіпсував масовий туризм. Влітку людей тут настільки багато, що можна забути про спокійний відпочинок на своїй віллі з видами на білосніжні будинки з синіми дахами і безкрає море. До того ж ціни на Санторіні дуже завищені.

Сірс радить замість Санторіні відвідати місто Ханья на острові Крит. Це дуже недооцінений курорт, де зазвичай мало туристів, а тому можна повністю зануритися в атмосферу Греції.

Місто Ханья у Греції / Фото Depositphotos

Вік, Ісландія. Це не зовсім пляжний курорт, адже океан тут дуже холодний і небезпечний, а тому купатися суворо заборонено, але мандрівник вирішив додати його до свого списку. Американець вперше побачив це найпівденніше поселення Ісландії у 2016 році і був приголомшений красою природи. Чорний вулканічний пісок, базальтові колони та могутній океан створюють враження перебування на іншій планеті.

Однак нині Вік став популярним туристичним місцем з купою туристів, де вже значно складніше сповна відчути всю могутність природи. Сірс зізнався, що у цьому місці він більше ніколи не відчував того, що відчув у далекому 2016 році, коли Ісландія була непопулярним напрямком.

Тим, хто хоче більше спокою, відчуття приватності і дикої природи, мандрівник радить відвідати Фарерські острови.

Краєвиди на пляжі Вік / Фото caspar.ying

Звісно, враження від подорожей завжди залишаються суб'єктивними, і те, що розчарувало одного туриста, може сподобатися іншому. Водночас подібний досвід нагадує: популярність курорту ще не гарантує ідеального відпочинку. Тому перед бронюванням варто не лише переглядати фото у соцмережах, а й ознайомлюватися з відгуками мандрівників, які вже побували тут.