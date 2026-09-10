Скільки коштує відпустка у Доломітових Альпах: блогер розсекретив ціну

Доломітові Альпи – це справжній туристичний магніт у Європі. Кількість мандрівників, які прагнуть побачити альпійську казку, щороку нестримно збільшується. Відповідно й ціни тут зовсім не дешеві.

Український блогер Іцвіталік побував у турі в Доломітах й трохи розповів про місцеві ціни. Він також підрахував, у скільки обійдеться така мандрівка на 5 днів.

Скільки коштують 5 днів у Доломітових Альпах?

Блогер летів на Доломіти з іспанської Майорки, тому квитки йому обійшлися у 3200 гривень. Проживання у хорошому готелі з красивим інтер'єром і смачними сніданками обійдеться у 500 євро з людини за ніч. За 5 днів це виходить 26 тисяч гривень.

Оренда автомобіля на 5 днів коштуватиме приблизно так само – 26 тисяч гривень. На деякі локації у горах можна дістатися лише громадським транспортом. Одна поїздка коштує 5 євро, тобто близько 270 гривень. При цьому краєвиди з вікна автобуса просто вражають.

Хайкінг горами і долинами безкоштовний, тож на це витрачати гроші не доведеться. А от один похід у ресторан коштує близько 20 – 25 євро. Якщо двічі на день харчуватися у закладах, то за 5 днів доведеться витратити близько 13 тисяч гривень.

Загалом такий комфортний відпочинок у Доломітових Альпах коштує близько 69 тисяч гривень. Дорого це чи ні – вирішувати особисто кожному. За словами блогера, це дешевше, ніж у Буковелі.

Тревел-блогер розповів про ціни у Доломітових Альпах: відео

Найдорожча парковка у житті

Раніше інша туристка з України зізналася, що саме у Доломітах заплатила за парковку автомобіля найдорожче у житті. Дівчина планувала поїздку до найвідоміших вершин Доломітів – Тре Чіме ді Лаворедо. Щоб їх побачити, слід заздалегідь забронювати місце на парковці. Це варто зробити не пізніше, ніж за 10 днів, щоб точно знайти вигідні години.

Так от, щоб залишити авто на цьому майданчику треба заплатити 40 євро, тобто понад 2 тисячі гривень. При цьому квиток дійсний лише 12 годин. Щоправда, гірські краєвиди, які відкривалися біля вершин, повністю вартували цих грошей. За словами українки, це було найпрекрасніше, що вона бачила у своєму житті. Жодне фото не передає краси, яка відкривається у цьому місці в реальності.