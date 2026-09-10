Украинский блогер Ицвиталик побывал в туре по Доломитам и немного рассказал о местных ценах. Он также подсчитал, во сколько обойдется такое путешествие на 5 дней.

Сколько стоят 5 дней в Доломитовых Альпах?

Блогер летел в Доломиты с испанской Майорки, поэтому билеты ему обошлись в 3200 гривен. Проживание в хорошем отеле с красивым интерьером и вкусными завтраками обойдется в 500 евро с человека за ночь. За 5 дней это составляет 26 тысяч гривен.

Аренда автомобиля на 5 дней обойдется примерно так же – 26 тысяч гривен. До некоторых мест в горах можно добраться только на общественном транспорте. Одна поездка стоит 5 евро, то есть около 270 гривен. При этом виды из окна автобуса просто потрясающие.

Хайкинг по горам и долинам бесплатный, так что на это тратить деньги не придется. А вот один поход в ресторан стоит около 20 – 25 евро. Если два раза в день питаться в заведениях, то за 5 дней придется потратить около 13 тысяч гривен.

В целом такой комфортный отдых в Доломитовых Альпах обойдется примерно в 69 тысяч гривен. Дорого это или нет – решать каждому лично. По словам блогера, это дешевле, чем в Буковеле.

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Самая дорогая парковка в жизни

Ранее другая туристка из Украины призналась, что именно в Доломитах заплатила за парковку автомобиля самую дорогую сумму в жизни. Девушка планировала поездку к самым известным вершинам Доломитов – Тре Чиме ди Лаворедо. Чтобы их увидеть, нужно заранее забронировать место на парковке. Сделать это следует не позднее, чем за 10 дней, чтобы точно подобрать выгодные часы.

Так вот, чтобы оставить машину на этой стоянке, нужно заплатить 40 евро, то есть более 2 тысяч гривен. При этом билет действителен всего 12 часов. Правда, горные пейзажи, открывавшиеся у вершин, полностью оправдывали эти деньги. По словам украинки, это было самое прекрасное, что она видела в своей жизни. Ни одна фотография не передает той красоты, которая открывается в этом месте в реальности.