Користувачка тіктоку @yulli.maay розповіла, як добиралася до двох мальовничих локацій Доломітів і чому заплатила рекордну суму за паркування автомобіля.

Як побачити найкрасивіші локації Доломітових Альп?

Дівчина прямувала до трьох найвідоміших вершин Доломітів – Тре Чіме ді Лаворедо – та дивовижного скелястого масиву Cadini group. Однак, щоб їх побачити, потрібно заздалегідь забронювати місце на парковці, поруч з якою розпочинається маршрут. Інакше ваш автомобіль просто не пропустять – з 2025 року місцева влада обмежила в'їзд у цю зону, щоб контролювати туристичний наплив.

Зробити це можна на офіційному сайті Auronzo. Бронювання відкривається на місяць і бажано здійснювати його щонайменше за 10 днів. Дівчина бронювала місце на парковці за 5 днів і всі ранкові години були вже зайняті – залишилися лише 13:00. Також слід врахувати, що сайт може погано працювати – українці вдалося забронювати місце лише з 10-ї спроби. Бронювання підв'язане до номерного знаку авто, тому система одразу пропускає на дорогу.

А тепер про найголовніше – коштує ця парковка 40 євро за 12 годин, що в еквівалентні становить понад 2 тисячі гривень. Українка зізналася, що це найдорожча паркова у її житті, однак вона вартувала кожної копійки.

Спершу дівчина вирушила до Тре Чіме ді Лаворедо, обійшла вершини довкола, насолодилася гірським краєвидом і попрямувала до Cadini group.

Це найпрекрасніше, що я бачила у своєму житті. Жодна камера, жодні фото не передають цієї реальності. Нам знадобився цілий день, щоб обійти ці локації і все одно його було мало,

– розповіла дівчина.

Українка розповіла про мандрівку Доломітовими Альпами: відео

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали одну з найкрасивіших локацій Доломітів, до якої неможливо доїхати на автомобілі. Мовиться про "гірський кінотеатр" Cinema delle Odle (Geislerkino). Тут на туристів чекає справжня альпійська казка з краєвидами, від яких перехоплює подих.

Якщо ви спонтанно зібралися у Доломіти і всі місця на парковці вже розпродані, то можна безкоштовно залишити авто у селах Олю-ле-Бен або Кортіна-д'Ампеццо, а звідти доїхати до старту маршруту на автобусі №444. Щоправда, на зупинці можуть бути черги з туристів, які теж хочуть у нього поміститися.

Загалом мандрівка Доломітами вимагає підготовки, адже до багатьох популярних локацій дістатися не так просто.