У Європі мандрівникам радять відвідати унікальний транскордонний простір, що поєднує італійську Горіцію та словенську Нову Горицю. Завдяки відсутності прикордонних перевірок перетнути державну межу між містами можна просто пішки.

Як зазначає Travel Off Path, Горіція та Нова Гориця після історичного поділу стали окремими муніципалітетами, але й досі живуть як єдиний міський простір. Тут легко за одну прогулянку побачити зовсім різні європейські настрої: середньовічну італійську спадщину та стриману словенську модерністику.

Що особливого в переході між Горіцією та Новою Горицею?

Найсимволічнішим місцем для переходу вважають площу Трансальпіна або Площу Європи. Вона розташована просто на державному кордоні біля вокзалу Нової Гориці, а в центрі площі є кругла мозаїка, яка позначає лінію розмежування. Саме тут мандрівники найчастіше роблять фото, стаючи одночасно в Італії та Словенії.

Окрім зручності, це ще й дуже промовистий символ змін у регіоні. У 2025 році Горіція та Нова Гориця спільно стали першою транскордонною Європейською столицею культури, тож ця прогулянка нині сприймається не лише як туристичний маршрут, а й як частина великої європейської історії.

Що подивитися з італійського боку?

Горіція зустрічає вузькими брукованими вулицями, кам'яними воротами, пастельними фасадами й невеликими площами з родинними ресторанами. Більшість середньовічної забудови зосереджена в районі Борго-Кастелло, де місто зберегло свій старовинний характер.

Однією з головних пам'яток тут є замок Горіція XI століття, з якого відкривається панорама на італійську частину міста, долину річки Соча у Словенії та Юлійські Альпи. На площі Пьяцца-делла-Вітторія стоїть барокова церква Святого Ігнатія XVII століття з двома дзвіницями з куполами та пишним інтер'єром.

Тим, хто хоче не лише гуляти, а й добре поїсти, радять тратторію Alla Luna, де готують гуляш у горіцькому стилі з полентою. Така страва коштує орієнтовно 18 доларів, або близько 800 гривень.

Ще одна цікава зупинка – палаццо Короніні-Кронберг XVI століття. У ньому збереглися історичні інтер'єри, мистецькі колекції та великий парк в англійському стилі, а квиток коштує близько 11 доларів, тобто приблизно 500 гривень. Саме тут у 1836 році помер Карл X – останній французький король із династії Бурбонів.



Італійська Горіція / Фото з Вікіпедії

Чим відрізняється словенська Нова Гориця?

Словенська частина міста виглядає зовсім інакше: тут переважають просторі проспекти, відкриті пішохідні зони, парки та модерністська забудова. Головним громадським центром вважають площу Бевков, де працюють магазини, кафе та місця для відпочинку.

Від італійської Пьяцца-делла-Вітторія сюди можна дійти пішки приблизно за 25-30 хвилин. На міському пагорбі розташований францисканський монастир Костаньєвиця, де поховані рештки Карла X та інших представників династії Бурбонів.

Ще одна локація, яку радять не пропустити, – міст Солкан. Це залізничний віадук початку XX століття з кам'яною аркою завдовжки 85 метрів, який вважають найдовшим у світі кам'яним арковим залізничним мостом. Він перекинутий над бірюзовою річкою Соча на тлі Юлійських Альп.

На обід у Новій Гориці можна завітати до ресторану Fabrika на площі Бевков, де панірована теляча котлета коштує близько 16 доларів, а рисовий салат – 9 доларів.



Нова Гориця у Словенії / Фото з Вікіпедії

Як одне місто опинилося у двох державах?

До 1947 року Горіція була єдиним містом. Після Другої світової війни, згідно з міжнародним договором, історичний центр залишився за Італією, а східні райони відійшли до складу Югославії, де й постала Нова Гориця. У часи Холодної війни лінію розподілу перекривали паркани та колючий дріт.

Бар'єри зникли після входження Словенії до Шенгенської зони у 2007 році. Відтоді перехід між містами став вільним, і саме це зробило маршрут особливо популярним серед туристів, які хочуть буквально пройти між двома країнами без зайвих формальностей.

Головна точка переходу – площа Трансальпіна.

У центрі площі є мозаїка, що позначає державний кордон.

Саме тут мандрівники найчастіше фотографуються, стоячи в двох країнах одночасно.

Для подорожі сюди найкраще обрати весну, літо або початок осені, хоча прогулянка доступна цілий рік.