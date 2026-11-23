Як зазначає Travel Off Path, Горіція та Нова Гориця після історичного поділу стали окремими муніципалітетами, але й досі живуть як єдиний міський простір. Тут легко за одну прогулянку побачити зовсім різні європейські настрої: середньовічну італійську спадщину та стриману словенську модерністику.

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Що особливого в переході між Горіцією та Новою Горицею?

Найсимволічнішим місцем для переходу вважають площу Трансальпіна або Площу Європи. Вона розташована просто на державному кордоні біля вокзалу Нової Гориці, а в центрі площі є кругла мозаїка, яка позначає лінію розмежування. Саме тут мандрівники найчастіше роблять фото, стаючи одночасно в Італії та Словенії.

Окрім зручності, це ще й дуже промовистий символ змін у регіоні. У 2025 році Горіція та Нова Гориця спільно стали першою транскордонною Європейською столицею культури, тож ця прогулянка нині сприймається не лише як туристичний маршрут, а й як частина великої європейської історії.

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Що подивитися з італійського боку?

Горіція зустрічає вузькими брукованими вулицями, кам'яними воротами, пастельними фасадами й невеликими площами з родинними ресторанами. Більшість середньовічної забудови зосереджена в районі Борго-Кастелло, де місто зберегло свій старовинний характер.

Однією з головних пам'яток тут є замок Горіція XI століття, з якого відкривається панорама на італійську частину міста, долину річки Соча у Словенії та Юлійські Альпи. На площі Пьяцца-делла-Вітторія стоїть барокова церква Святого Ігнатія XVII століття з двома дзвіницями з куполами та пишним інтер'єром.

Тим, хто хоче не лише гуляти, а й добре поїсти, радять тратторію Alla Luna, де готують гуляш у горіцькому стилі з полентою. Така страва коштує орієнтовно 18 доларів, або близько 800 гривень.

Ще одна цікава зупинка – палаццо Короніні-Кронберг XVI століття. У ньому збереглися історичні інтер'єри, мистецькі колекції та великий парк в англійському стилі, а квиток коштує близько 11 доларів, тобто приблизно 500 гривень. Саме тут у 1836 році помер Карл X – останній французький король із династії Бурбонів.

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Італійська Горіція / Фото з Вікіпедії

Чим відрізняється словенська Нова Гориця?

Словенська частина міста виглядає зовсім інакше: тут переважають просторі проспекти, відкриті пішохідні зони, парки та модерністська забудова. Головним громадським центром вважають площу Бевков, де працюють магазини, кафе та місця для відпочинку.

Від італійської Пьяцца-делла-Вітторія сюди можна дійти пішки приблизно за 25-30 хвилин. На міському пагорбі розташований францисканський монастир Костаньєвиця, де поховані рештки Карла X та інших представників династії Бурбонів.

Ще одна локація, яку радять не пропустити, – міст Солкан. Це залізничний віадук початку XX століття з кам'яною аркою завдовжки 85 метрів, який вважають найдовшим у світі кам'яним арковим залізничним мостом. Він перекинутий над бірюзовою річкою Соча на тлі Юлійських Альп.

На обід у Новій Гориці можна завітати до ресторану Fabrika на площі Бевков, де панірована теляча котлета коштує близько 16 доларів, а рисовий салат – 9 доларів.

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Нова Гориця у Словенії / Фото з Вікіпедії

Як одне місто опинилося у двох державах?

До 1947 року Горіція була єдиним містом. Після Другої світової війни, згідно з міжнародним договором, історичний центр залишився за Італією, а східні райони відійшли до складу Югославії, де й постала Нова Гориця. У часи Холодної війни лінію розподілу перекривали паркани та колючий дріт.

Бар'єри зникли після входження Словенії до Шенгенської зони у 2007 році. Відтоді перехід між містами став вільним, і саме це зробило маршрут особливо популярним серед туристів, які хочуть буквально пройти між двома країнами без зайвих формальностей.

Головна точка переходу – площа Трансальпіна.

У центрі площі є мозаїка, що позначає державний кордон.

Саме тут мандрівники найчастіше фотографуються, стоячи в двох країнах одночасно.

Для подорожі сюди найкраще обрати весну, літо або початок осені, хоча прогулянка доступна цілий рік.