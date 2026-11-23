Как отмечает Travel Off Path, Гориция и Новая Горица после исторического разделения стали отдельными муниципалитетами, но до сих пор существуют как единое городское пространство. Здесь легко за одну прогулку увидеть совершенно разные европейские настроения: средневековое итальянское наследие и сдержанный словенский модернизм.

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Что особенного в переходе между Горицией и Новой Горицей?

Самым символическим местом для перехода считается площадь Трансальпина или Площадь Европы. Она расположена прямо на государственной границе возле вокзала Новой Горицы, а в центре площади находится круглая мозаика, обозначающая линию разграничения. Именно здесь путешественники чаще всего делают фото, стоя одновременно в Италии и Словении.

Помимо удобства, это еще и очень красноречивый символ перемен в регионе. В 2025 году Гориция и Новая Горица совместно станут первой трансграничной Европейской столицей культуры, поэтому эта прогулка сейчас воспринимается не только как туристический маршрут, но и как часть большой европейской истории.

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Что посмотреть с итальянской стороны?

Гориция встречает узкими мощеными улочками, каменными воротами, фасадами в пастельных тонах и небольшими площадями с семейными ресторанами. Большая часть средневековой застройки сосредоточена в районе Борго-Кастелло, где город сохранил свой старинный облик.

Одной из главных достопримечательностей здесь является Горицийский замок XI века, с которого открывается панорама на итальянскую часть города, долину реки Соча в Словении и Юлийские Альпы. На площади Пьяцца-делла-Виттория стоит барочная церковь Святого Игнатия XVII века с двумя колокольнями с куполами и роскошным интерьером.

Тем, кто хочет не только прогуляться, но и хорошо покушать, рекомендуют тратторию Alla Luna, где готовят гуляш в горицком стиле с полентой. Такое блюдо стоит примерно 18 долларов, или около 800 гривен.

Еще одна интересная остановка – палаццо Коронини-Кронберг XVI века. В нем сохранились исторические интерьеры, художественные коллекции и большой парк в английском стиле, а билет стоит около 11 долларов, то есть примерно 500 гривен. Именно здесь в 1836 году умер Карл X – последний французский король из династии Бурбонов.

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Итальянская Гориция / Фото из Википедии

Почему отличается словенская Нова Горица?

Словенская часть города выглядит совсем иначе: здесь преобладают просторные проспекты, открытые пешеходные зоны, парки и модернистская застройка. Главным общественным центром считается площадь Бевков, где расположены магазины, кафе и места для отдыха.

От итальянской Пьяцца-делла-Виттория сюда можно дойти пешком примерно за 25–30 минут. На городском холме расположен францисканский монастырь Костаньевица, где похоронены останки Карла X и других представителей династии Бурбонов.

Еще одна достопримечательность, которую рекомендуют не пропустить, – мост Солкан. Это железнодорожный виадук начала XX века с каменной аркой длиной 85 метров, который считается самым длинным в мире каменным арочным железнодорожным мостом. Он перекинут над бирюзовой рекой Соча на фоне Юлийских Альп.

На обед в Новой Горице можно заглянуть в ресторан Fabrika на площади Бевков, где панированная телячья котлета стоит около 16 долларов, а рисовый салат – 9 долларов.

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Нова-Горица в Словении / Фото из Википедии

Как один город оказался в двух государствах?

До 1947 года Гориция была единым городом. После Второй мировой войны, согласно международному договору, исторический центр остался за Италией, а восточные районы вошли в состав Югославии, где и возникла Новая Горица. Во времена Холодной войны линию раздела перекрывали заборы и колючая проволока.

Барьеры исчезли после вступления Словении в Шенгенскую зону в 2007 году. С тех пор переход между городами стал свободным, и именно это сделало маршрут особенно популярным среди туристов, которые хотят буквально пройти между двумя странами без лишних формальностей.

Главная точка перехода – площадь Трансальпина.

В центре площади находится мозаика, обозначающая государственную границу.

Именно здесь путешественники чаще всего фотографируются, стоя одновременно в двух странах.

Для поездки сюда лучше всего выбрать весну, лето или начало осени, хотя прогулка доступна круглый год.