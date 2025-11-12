Тропічний рай з кришталевою чистою водою: мандрівник розкрив секретне місце на Мальдівах

Чимало колоритних місць втрачають свій шарм через зростання кількості туристів. Тому мандрівники шукають незаймані локації, де можуть провести час на одинці.

Один мандрівник на Reddit розкрив секрет про маленький відокремлений острів, на який натрапив під час подорожі Південною Азією. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити на Мальдівах?

Турист опублікував фотографії з приголомшливими піщаними берегами, облямовані пальмами, незаймані бірюзові води й практично відсутність інших відвідувачів.

Ми з дівчиною були в цьому регіоні (Шрі-Ланка – 24 Канал) і вирішили продовжити нашу подорож, відвідавши нову країну, тому полетіли до Мале й місцевим поромом дісталися до острова, розташованого за два атоли,

– написав користувач Reddit.

Він зазначив, що прибув до маленького незайманого раю під назвою Дігура (Dhigurah). Острів розташований в атолі Аліф Даалу, ланцюжку з 49 островів по всій території Мальдівів.



Дігура на Мальдівах / Фото користувача Reddit

У навколишніх водах мешкають китові акули, а також скати та різноманітні морські істоти. Як повідомляє Mirror, китові акули харчуються виключно планктоном і дрібними рибками, тому не становлять жодної загрози для людей.

"Ми проводили час, займаючись снорклінгом (вода, особливо ближче до берега, буквально кишить морськими мешканцями), плавали з китовими акулами та скатами і пили свіжовичавлений кокосовий сік на пляжі", – поділився турист.

Мандрівник дав пораду тим, хто планує відвідати Дігуру. Зокрема, добирання до острова займає майже цілий день, тому він рекомендує використати швидкісний катер, щоб заощадити час.

Що варто знати про відпочинок на Мальдівах?