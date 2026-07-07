Досвідчений соло-мандрівник Лукас Бранкатісано поділився власним досвідом невдалих поїздок. Як пише Mirror, чоловік встиг відвідати понад 60 країн світу, перш ніж скласти свій суб'єктивний список міст, куди він більше ніколи не повернеться.

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Чому Нью-Делі очолює антирейтинг мандрівника?

Індійська столиця стала для блогера справжнім випробуванням через надмірну кількість подразників. За словами Лукаса, хаос на дорогах, постійний шум та екологічні проблеми роблять перебування у місті нестерпним.

На дорогах панує забруднення, шум, автобуси, гудки від рикш та корови, а небо постійно заповнене смогом. Це не для мене, не думаю, що коли-небудь повернуся. Решта Індії місцями абсолютно прекрасна, але Нью-Делі... не для мене,

– зазначив Лукас Бранкатісано.

Чим розчарував Леон у Нікарагуа?

Попри те, що сама країна залишила у блогера чудові враження після візиту в 2024 році, одне з її ключових міст викликало лише негативні емоції. Леон здався мандрівникові занадто некомфортним та небезпечним у темний час доби.

За його словами, місто вночі не викликає довіри, тому через це він сюди б більше не повертався, хоча сама Нікарагуа – фантастична країна.

Чому варто уникати Ія на Санторіні?

Мальовниче грецьке селище Ія, яке є візитівкою острова Санторіні, мандрівник назвав переоціненим через величезний наплив туристів. На його думку, популярність цієї локації в соцмережах повністю руйнує її атмосферу в реальному житті.

Це місце – моє визначення "пекла". Влітку отримуєш сонячні опіки, навколо тисячі палиць для селфі, і всі намагаються зробити абсолютно однакове фото заходу сонця,

– зазначив турист.

Які враження залишив Пномпень у Камбоджі?

Столиця Камбоджі також потрапила до списку розчарувань блогера, хоча він і відвідав її досить давно. Місто запам'яталося йому хаотичною забудовою та відсутністю цікавих локацій для дозвілля.

Лукас Бранкатісано додав, що пам'ятає лише дуже забудоване місто з великою кількістю магазинів шин. Він додав, що за цей час Пномпень міг змінитися, але наразі туди повертатись він не хоче.

Чим не сподобався іспанський Бенідорм?

Популярний іспанський курорт Бенідорм здався мандрівникові занадто орієнтованим на одну категорію туристів, через що місто повністю втратило свій національний колорит. Мандрівник розповів, що це іспанське місто переповнене англійськими сніданками в меню, а навколо безліч британців.

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Як відреагували користувачі мережі на антирейтинг?

Відео блогера зібрало понад 7 тисяч лайків та викликало жваві дискусії в коментарях. Багато користувачів не погодилися з думкою мандрівника та стали на захист згаданих міст.

Деякі користувачі зазначили, що обов'язково повернулися б до Леона в Нікарагуа, вважаючи його чудовим містом.

Інші поділилися свіжими враженнями від Пномпеня, описуючи чудові ринки на березі річки, річкові круїзи, затишні паби та красиві храми.

Шанувальники грецьких островів висловили свою любов до селища Ія, попри велику кількість туристів.

Один із підписників також поділився своєю кумедною історією десятирічної давнини про Нью-Делі. Таксист залишив його в центрі міста, де хлопець розплакався від перенапруження, а поруч корова жувала картонну коробку під спалахи камер місцевих жителів. Попри такий дивний досвід, чоловік запевнив, що залюбки повторив би цю пригоду знову.