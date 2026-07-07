Опытный путешественник-одиночка Лукас Бранкатисано поделился собственным опытом неудачных поездок. Как пишет Mirror, мужчина успел посетить более 60 стран мира, прежде чем составить свой субъективный список городов, куда он больше никогда не вернется.

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Почему Нью-Дели возглавляет антирейтинг путешественника?

Индийская столица стала для блогера настоящим испытанием из-за чрезмерного количества раздражителей. По словам Лукаса, хаос на дорогах, постоянный шум и экологические проблемы делают пребывание в городе невыносимым.

На дорогах царит загрязнение, шум, автобусы, гудки рикш и коровы, а небо постоянно затянуто смогом. Это не для меня, не думаю, что когда-нибудь вернусь. Остальная Индия местами совершенно прекрасна, но Нью-Дели... не для меня,

– отметил Лукас Бранкатисано.

Чем разочаровал Леон в Никарагуа?

Несмотря на то, что сама страна оставила у блогера прекрасные впечатления после визита в 2024 году, один из ее ключевых городов вызвал только негативные эмоции. Леон показался путешественнику слишком неудобным и опасным в темное время суток.

По его словам, город ночью не вызывает доверия, поэтому он бы больше сюда не возвращался, хотя сама Никарагуа – фантастическая страна.

Почему стоит избегать Ии на Санторини?

Живописную греческую деревушку Ия, которая является визитной карточкой острова Санторини, путешественник назвал переоцененной из-за огромного наплыва туристов. По его мнению, популярность этой локации в соцсетях полностью разрушает ее атмосферу в реальной жизни.

Это место – мое определение "ада". Летом получаешь солнечные ожоги, вокруг тысячи палок для селфи, и все пытаются сделать абсолютно одинаковую фотографию заката,

– отметил турист.

Какие впечатления оставил Пномпень в Камбодже?

Столица Камбоджи также попала в список разочарований блогера, хотя он и посетил ее довольно давно. Город запомнился ему хаотичной застройкой и отсутствием интересных мест для досуга.

Лукас Бранкатисано добавил, что помнит лишь очень застроенный город с большим количеством магазинов шин. Он отметил, что за это время Пномпень мог измениться, но пока туда возвращаться он не хочет.

Чем не понравился испанский Бенидорм?

Популярный испанский курорт Бенидорм показался путешественнику слишком ориентированным на одну категорию туристов, из-за чего город полностью утратил свой национальный колорит. Путешественник рассказал, что в этом испанском городе меню переполнено английскими завтраками, а вокруг полно британцев.

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Как отреагировали пользователи сети на антирейтинг?

Видео блогера собрало более 7 тысяч лайков и вызвало оживленные дискуссии в комментариях. Многие пользователи не согласились с мнением путешественника и встали на защиту упомянутых городов.

Некоторые пользователи отметили, что обязательно вернулись бы в Леон в Никарагуа, считая его замечательным городом.

Другие поделились свежими впечатлениями от Пномпеня, описывая замечательные рынки на берегу реки, речные круизы, уютные пабы и красивые храмы.

Поклонники греческих островов выразили свою любовь к деревушке Ия, несмотря на большое количество туристов.

Один из подписчиков также поделился своей забавной историей десятилетней давности о Нью-Дели. Таксист высадил его в центре города, где парень расплакался от перенапряжения, а рядом корова жевала картонную коробку под вспышки фотоаппаратов местных жителей. Несмотря на такой странный опыт, мужчина заверил, что с удовольствием повторил бы это приключение снова.