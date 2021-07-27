Обурився, що немає McDonald's: незадоволений турист лишив гнівний відгук про національний парк

Турист відвідав національний парк "Сноудонія" у Великій Британії. Про свій візит він лишив відгук на платформі TripAdvisor. У повідомленні чоловік обурився, що поблизу заповідної території немає відомого ресторану McDonald's.

Він звинуватив харчову мафію у відсутності ресторану швидкого харчування. Оскільки найближчий з них розташований за 37 кілометрів від заповідника.

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Обурений відсутністю ресторану

Чоловік лишив негативний відгук на туристичній платформі після відвідування відомого льодовикового озера Бала. Після тривалої прогулянки мандрівнику захотілося поїсти у McDonald's, але це виявилось не просто.

Поки мої друзі насолоджувалися шашликами, я вирішив дізнатися, де можна купити собі чизбургер. Відстань мене шокувала, я був стривожений через неможливість купити улюблену їжу,

– розповів британець.

Та додав, що у відсутності його улюбленого ресторану ймовірно винна саме продовольча мафія, яка не дозволяє "пристойним" точкам відкритися. Одне морозиво, до речі, на території національну парку коштувало 5 фунтів стерлінгів (близько 185 гривень).

Схожу, що турист мав гастрономічну мету поїздки. Бо попри унікальну природу та представників фауни біля льодовикового озера, якому понад 10 000 років, незадоволений рецензент поставив національному парку лише 2 зірки з 5.



Відгук незадоволеного туриста / Скриншот з сайту TripAdvisor

До речі, кілька тижнів тому у національному парку "Сноудонія" трохи сконфузилось керівництво. Автоматичний переклад з валлійської мови пропонував відвідати "зону сексу" замість "найближчого майбутнього".