Саме час їхати в Єгипет: у скільки обійдеться відпочинок на двох

Після затяжної зими настав час планувати відпустку та насолодитися теплим промінням сонця біля моря. Якщо ви не можете дочекатися літа, то є бюджетний варіант, як відпочити вже навесні.

Найкращим варіантом для бюджетного відпочинку біля моря навесні є курорти Єгипту, пише 24 Канал. Саме у весняний період у Єгипті найбільш сприятлива погода для відпочинку.

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Куди поїхати в Єгипті

Туроператори традиційно пропонують кілька напрямків, куди можна поїхати в Єгипті. Серед них:

Шарм-еш-Шейх,

Хургада,

Марса-Алам.

Авіапереліт до Єгипту відбувається з польського Жешува. Під час бронювання туру можна відразу додати трансфер зі Львова до Польщі.



Шарм-еш-Шейх / Фото Irene Menichini

Яка ціна та де купувати

Найдешевші тури до Шарму у квітні стартують від 305 доларів за одного на 7 ночей й приблизно 300 – 700 доларів на двох.

Натомість відпочинок у Хургаді та Марса-Алам обійдеться на одного в межах 500 – 600 доларів за ідентичний період, що в Шарм-еш-Шейху.

Шукати та купувати тури онлайн ви можете на сайті misto.travel.



Тури в Шарм-еш-Шейх станом на 13 квітня / Скриншот

Яка погода в Єгипті

У квітні на курортах Єгипту найбільш сприятлива погода для відпочинку. Так, в Шарм-еш-Шейху температура повітря вдень коливається у межах +28 – +35 градусів.

Дещо прохолодніше у Хургаді та крихітному курортному містечку Марса-Алам.

Купальний сезон в Єгипті триває цілий рік. Середньорічна температура води на узбережжі в Шарм-Ель-Шейху становить 25,7 градуса. Навесні температура води приблизно 23 градуси.