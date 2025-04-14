Саме час їхати в Єгипет: у скільки обійдеться відпочинок на двох
- Весна в Єгипті найбільш сприятлива для відпочинку, з температурами +28 – +35 градусів в Шарм-еш-Шейху.
- Ціни на тури до Єгипту у квітні починаються від 305 доларів за одного на 7 ночей, з можливістю бронювання трансферу зі Львова.
- Популярні курорти включають Шарм-еш-Шейх, Хургаду та Марса-Алам, з цінами на двох від 300 до 700 доларів.
Після затяжної зими настав час планувати відпустку та насолодитися теплим промінням сонця біля моря. Якщо ви не можете дочекатися літа, то є бюджетний варіант, як відпочити вже навесні.
Найкращим варіантом для бюджетного відпочинку біля моря навесні є курорти Єгипту, пише 24 Канал. Саме у весняний період у Єгипті найбільш сприятлива погода для відпочинку.
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Куди поїхати в Єгипті
Туроператори традиційно пропонують кілька напрямків, куди можна поїхати в Єгипті. Серед них:
- Шарм-еш-Шейх,
- Хургада,
- Марса-Алам.
Авіапереліт до Єгипту відбувається з польського Жешува. Під час бронювання туру можна відразу додати трансфер зі Львова до Польщі.
Шарм-еш-Шейх / Фото Irene Menichini
Яка ціна та де купувати
Найдешевші тури до Шарму у квітні стартують від 305 доларів за одного на 7 ночей й приблизно 300 – 700 доларів на двох.
Натомість відпочинок у Хургаді та Марса-Алам обійдеться на одного в межах 500 – 600 доларів за ідентичний період, що в Шарм-еш-Шейху.
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Тури в Шарм-еш-Шейх станом на 13 квітня / Скриншот
Яка погода в Єгипті
У квітні на курортах Єгипту найбільш сприятлива погода для відпочинку. Так, в Шарм-еш-Шейху температура повітря вдень коливається у межах +28 – +35 градусів.
Дещо прохолодніше у Хургаді та крихітному курортному містечку Марса-Алам.
Купальний сезон в Єгипті триває цілий рік. Середньорічна температура води на узбережжі в Шарм-Ель-Шейху становить 25,7 градуса. Навесні температура води приблизно 23 градуси.