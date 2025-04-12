Через помірні ціни та неймовірно красиве Червоне море українські туристи люблять літати у Єгипет. 24 Канал розповідає, які місяці найбільш сприятливі для комфортного морського відпочинку.

Читайте також Спека, грози і шторм: куди не варто їхати на відпочинок у травні

Літо у Єгипті надто спекотне

Більшість людей планують свої морські відпустки на літо, адже саме тоді найбільше хочеться поніжитися на сонечку і покупатися в прохолодній воді. Однак у Єгипет влітку краще не їхати. Температура повітря у цій країні прогрівається до понад +40 градусів.

Перепад температури відчується одразу ж на виході з літака. Через спекотне та вологе повітря може бути важко дихати. Та й на шезлонгу довго не полежиш, бо дуже швидко захочеться знову освіжитися. До речі, вода у морі влітку дуже тепла. Настільки, що хочеться, аби вона була холоднішою.

Для тих, хто важко переносить спеку, такі умови можуть бути нестерпними. Тому у червні, липні та серпні краще обирати країни з більш помірним кліматом.



У Єгипет краще не їхати влітку / Фото Pinterest

Який відпочинок у Єгипті взимку

Зима у Єгипті – це ідеальний варіант для людей, які хочуть втекти від холодних сірих буднів, але не люблять спеку. У зимовий період в Єгипті досить тепло – вдень стовпчики термометрів тримаються на позначці +22...+26 градусів, а вода у Червоні морі прогрівається до +21...+23 градусів.

Однак вечори досить прохолодні, тому варто брати з собою теплий одяг. Ще один мінус – сонце швидко заходить, загалом світловий день є коротким. Вже о 18 годині на вулиці буде ніч, а купатися у морі – заборонено.

Крім того, варто обирати готель у безвітряній бухті, оскільки взимку у Єгипті сильні вітри. Особливо – у січні та лютому.

Весна у Єгипті

У березні – травні повітря у Єгипті поступово прогрівається. Березень ще може бути доволі вітряним, але вже у квітні стане значно тепліше.

Найкращий час для морського відпочинку у Єгипті

Осінні місяці – це високий сезон у Єгипті. У цей час ціни на готелі та тури підіймаються, адже погода стає ідеальною для морського відпочинку. Спека вже не така пекельна, а море все ще тепле. Можна годинами займатися снорклінгом і розглядати підводний світ.

Вересень, жовтень та листопад – це ідеальний час, щоб поїхати на екскурсії. Любителям історії варто відправитися у Каїр, щоб подивитися на піраміди. Влітку така мандрівка може бути надто виснажливою через сильну спеку.



Готель у Єгипті / Фото Pinterest

Зараз – чудовий час, щоб відправитися на Червоне море. Якщо ви були в пошуках країни, де можна позасмагати і покупатися у квітні, то Єгипет – вдалий варіант.