Якщо хочеться відпочити подалі від натовпів туристів, варто звернути увагу на менш відомі куточки країни, пише Interia Kobieta.

Деякі місця дозволять глибше познайомитися з місцевою культурою та забезпечать усі найкращі умови для хорошого відпочинку. У Туреччині є 3 локації, які ще не заповнили натовпи туристів. Серед них – вражаючі пляжі та цікаві локації для активного відпочинку.

Чому озеро Салда називають "Турецькими Мальдівами"?

Лише одного погляду на узбережжя озера Салда достатньо, щоб зрозуміти, чому цю локацію називають "Турецькими Мальдівами". Воно розташоване в провінції Бурдур на південному заході Туреччини.

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Насичений блакитний колір води поєднується зі світлим піском й виглядає дуже красиво. Унікальний пейзаж навколо створюють оливкові гаї та соснові ліси.

Острів Сулуада в Туреччині вражає унікальним бірюзовим відтінком води завдяки мікроскопічним організмам форамініферам. Саме ці крихітні створіння дарують тутешньому морю той самий легендарний білосніжно-бірюзовий "мальдівський" відлив.

Розташований острів за кілька кілометрів від мису Гелідонія у найзахіднішій частині Анталійської затоки. Поблизу лежить Адрасан – невелике курортне містечко, від центру Анталії, де часто відпочивають українці.

Що треба знати про Каякой?

За 13 кілометрів від відомого курорту Фетхіє розташований Каякой. Час тут зупинився ще століття тому. У давньогрецькому селі Левіссі мешканці займалися ремеслами, торгівлею та сільським господарством.

Проте вже на початку 20 століття після повоєнного обміну населенням між Туреччиною та Грецією.

Тепер ця локація є музеєм просто неба, на якій можна побачити понад 500 кам’яних споруд – будинків, церков та шкіл. Вражаючу атмосферу підкреслюють гори Таурус, які слугують фоном для руїн стародавніх будівель.

Чим вражає острів Бозджаада?

У північній частині Егейського моря розташований невеликий острів, який підійде для тих, хто хоче спокійніший відпочинок, без натовпів туристів.

Його особливістю є поєднання турецької та грецької архітектури, а також вузькі вулички в пастельних будинках з дерев’яними віконницями та каскадами квітів.

Бозджааду мандрівники люблять за затишні піщані пляжі й ресторани, в яких готують смачні морепродукти. Завдяки таким локація Туреччина може здивувати тих, хто вже неодноразово тут відпочивав.