Если хочется отдохнуть вдали от толп туристов, стоит обратить внимание на менее известные уголки страны, пишет Interia Kobieta.

Некоторые места позволят глубже познакомиться с местной культурой и обеспечат все лучшие условия для хорошего отдыха. В Турции есть 3 места, которые еще не заполонены толпами туристов. Среди них – потрясающие пляжи и интересные места для активного отдыха.

Почему озеро Салда называют "турецкими Мальдивами"?

Достаточно одного взгляда на побережье озера Салда, чтобы понять, почему это место называют "турецкими Мальдивами". Оно расположено в провинции Бурдур на юго-западе Турции.

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Насыщенный голубой цвет воды сочетается со светлым песком и выглядит очень красиво. Уникальный пейзаж вокруг создают оливковые рощи и сосновые леса.

Остров Сулуада в Турции поражает уникальным бирюзовым оттенком воды благодаря микроскопическим организмам – фораминиферам. Именно эти крошечные существа придают здешнему морю вот тот самый легендарный белоснежно-бирюзовый "мальдивский" оттенок.

Остров расположен в нескольких километрах от мыса Гелидония в самой западной части Анталийского залива. Неподалеку находится Адрасан – небольшой курортный городок недалеко от центра Анталии, где часто отдыхают украинцы.

Что нужно знать о Каякой?

В 13 километрах от известного курорта Фетхие расположен Каякой. Время здесь остановилось еще столетие назад. В древнегреческой деревне Левисси жители занимались ремеслами, торговлей и сельским хозяйством.

Однако уже в начале XX века, после послевоенного обмена населением между Турцией и Грецией,

Теперь это место представляет собой музей под открытым небом, где можно увидеть более 500 каменных сооружений – домов, церквей и школ. Впечатляющую атмосферу подчеркивают горы Таурус, служащие фоном для руин древних зданий.

Почему привлекает остров Бозджаада?

В северной части Эгейского моря расположен небольшой остров, который подойдет тем, кто хочет более спокойный отдых, без толп туристов.

Его особенностью является сочетание турецкой и греческой архитектуры, а также узкие улочки с пастельными домами, деревянными ставнями и каскадами цветов.

Бозджааду путешественники любят за уютные песчаные пляжи и рестораны, в которых готовят вкусные морепродукты. Благодаря таким местам Турция может удивить даже тех, кто уже не раз здесь отдыхал.