"Sinovac, Sinovac, Biontech, Biontech!": як у Туреччині закликають вакцинуватися – кумедне відео

У турецькому місті Кютаг'я мобільний пункт для вакцинації від коронавірусу розгорнули прямо на автовокзалі. Медики придумали оригінальний спосіб, як закликати людей щепитися.

Як турків закликали вакцинуватися

Медики ходили біля стійок для вакцинації туди-сюди. Вони голосно вигукували назви вакцин, аби привернути увагу перехожих.

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Такий заклик до вакцинації нагадує, як водії автобусів на вокзалі вигукують назву маршруту, за яким поїдуть. Або ж це можна прирівняти до славнозвісних вигуків "медова пахлава та кукурудза" на українських пляжах.

Відповідне відео оприлюднили у мережі. На ньому чути, як чоловік вигукує: "Sinovac, Sinovac, Biontech, Biontech!".

Як у Туреччині закликаються вакцинуватися: відео

Жарти медичних працівників натхненних навколишнім середовищем, в якому вони перебувають, і розмовами співробітників автобусної компанії. Було розпочато необхідне адміністративне розслідування щодо медперсоналу,

– написав автор відео під роликом.

Реакція турецького МОЗ

Водночас міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у твітері запевнив, що ця ситуація не потребує ніякого розслідування, однак до вакцинації слід ставитися серйозно.

"Медичний персонал на автовокзалі з гумором запросив наших громадян вакцинуватися", – наголосив міністр.