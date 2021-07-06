Як турків закликали вакцинуватися

Медики ходили біля стійок для вакцинації туди-сюди. Вони голосно вигукували назви вакцин, аби привернути увагу перехожих.

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Такий заклик до вакцинації нагадує, як водії автобусів на вокзалі вигукують назву маршруту, за яким поїдуть. Або ж це можна прирівняти до славнозвісних вигуків "медова пахлава та кукурудза" на українських пляжах.

Відповідне відео оприлюднили у мережі. На ньому чути, як чоловік вигукує: "Sinovac, Sinovac, Biontech, Biontech!".

Як у Туреччині закликаються вакцинуватися: відео

Жарти медичних працівників натхненних навколишнім середовищем, в якому вони перебувають, і розмовами співробітників автобусної компанії. Було розпочато необхідне адміністративне розслідування щодо медперсоналу,

– написав автор відео під роликом.

Реакція турецького МОЗ

Водночас міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа у твітері запевнив, що ця ситуація не потребує ніякого розслідування, однак до вакцинації слід ставитися серйозно.

"Медичний персонал на автовокзалі з гумором запросив наших громадян вакцинуватися", – наголосив міністр.