Как турок призвали вакцинироваться

Медики ходили у стоек для вакцинации туда-сюда. Они громко выкрикивали названия вакцин, чтобы привлечь внимание прохожих.

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Такой призыв к вакцинации напоминает, как водители автобусов на вокзале выкрикивают название маршрута, по которому поедут. Или же это можно приравнять к знаменитым возгласам "медовая пахлава и кукуруза" на украинских пляжах.

Соответствующее видео обнародовали в сети. На нем слышно, как мужчина кричит: "Sinovac, Sinovac, Biontech, Biontech!".

Как в Турции призываются вакцинироваться: видео

Шутками медицинских работников вдохновленных окружающей средой, в которой они находятся, и разговорами сотрудников автобусной компании, было начато необходимое административное расследование в отношении медперсонала,

– написал автор видео под роликом.

Реакция турецкого Минздрава

В то же время министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Твиттере заверил, что эта ситуация не требует никакого расследования, однако к вакцинации следует относиться серьезно.

"Медицинский персонал на автовокзале с юмором пригласил наших граждан вакцинироваться", – подчеркнул министр.