Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тести від пасажирів, що прибувають з України

Влада Туреччини з 1 червня повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів. Це зафіксовано в повідомленні для льотного складу NOTAM №A2932 / 21, яке було опубліковано вночі 31 травня.

1 червня пасажирам з України ще дозволили вилетіти до Туреччини без тестування. Однак з 2 червня почнуть діяти нові правила.

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За інформацією порталу, пасажир повинен пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину.

Також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин.

Результати тестування на COVID-19 можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.

Крім того, від тестування звільнені пасажири та екіпаж літаків, які прямують до третіх країн з пересадкою в аеропортах Туреччини.

Зазначається, що в аеропортах проводитиметься вибіркове ПЛР-тестування.

Нові правила будуть діяти до 30 червня.

За даними Worldometer , станом на 1 червня 2021 року в Туреччині виявлено 5 249 404 випадки зараження коронавірусом, з них 47 527 летальних.

Нагадаємо, раніше влада Туреччини ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження. З 1 червня 2021 року у країні зможуть працювати ресторани і спортивні зали.