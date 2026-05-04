Туреччина стала дешевшою для туристів: 8 місць, які тут варто побачити

Туреччина багато років залишається одним з улюблених напрямків для літнього відпочинку. Кожного року сюди приїжджають тисячі туристів заради теплого моря, сонячної погоди й доступних цін.

Інтерес багатьох мандрівників до поїздок не зменшився навіть попри те, що країна межує з Іраном, пише Daily Mail. Більшість популярних туристичних у Туреччині безпечні, а попит на відпочинок навіть зріс.

Чому європейцям вигідно летіти в Туреччину?

Через зміну курсу валюти відпочинок у Тереччині став значно доступнішим, особливо для туристів з Європи. Наприклад, для британців ліра подешевшала більш ніж на 50 % за останні роки.

Тому британці точно обиратимуть цю країну для відпочинку. Втім, і серед українців Туреччина досі залишається дуже популярною, тому рекомендуємо відвідати найкращі локації.

Що побачити у Туреччині?

Для тих, хто хоче втекти від людних курортів, варто звернути увагу на острів Сулуада неподалік від Анталії. Його часто порівнюють з Мальдівами завдяки білому піску та прозорій воді. Дістатися сюди човном можна за 40 хвилин. Місце приваблює природою та можливістю побачити дельфінів.

Альтернативою Стамбулу є Ізмір. Тут спокійніший ритм, ніж у галасливій столиці Туреччини. Місто відоме гарячими джерелами та можливостями для сімейного відпочинку.

Втім, Lonely Planet пише, що Стамбул вважається гастрономічним раєм. Турецька кухня вражає кожного туриста різноманіттям – від вуличних кебабів і мезе до традиційних страв з баклажанів.

Півострів Датча підійде для любителів спокійних пляжів. Тут набагато менше людей і можна насолодитися природою.

Які ще цікаві місця варто побачити у Туреччині?

Цистерна Базиліка

Це стародавнє підземне водосховище VI століття з сотнями колон. Місце часто називають прихованою перлиною міста, а "під ногами" можна побачити тут чимало маленьких риб.

Велика мечеть Айя-Софія

Одна з найвідоміших історичних споруд країни, яка приваблює туристів архітектурою і масштабом. Тут треба знімати взуття, а жінкам прикрити волосся шарфом.

Блакитна мечеть

Історична відома пам’ятка має шість мінаретів та розкішний інтер’єр з блакитної плитки. Це одна з найпопулярніших мечетей Стамбулу, а вхід для відвідувачів відкритий.

Гранд-базар

Тут можна знайти тисячі товарів на будь-який смак, оскільки це один з найбільших критих ринків у світі. На гранд-базарі розташовано понад 4 тисячі різних магазинів.

Термальні басейни Памуккале

Усім відомі білі тераси з мінеральними басейнами входять до списку ЮНЕСКО. Це місце туристи часто називають неймовірним, тому хоча б раз у житті Памуккале варто побачити.

Багатьох мандрівників Туреччина приваблює доступними цінами, теплим кліматом, багатою історією та різноманітними локаціями. Саме тому вона досі залишається одним з найпривабливіших напрямків для відпочинку.

