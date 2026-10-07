Вибір між Туреччиною і Єгиптом у жовтні залежить від того, що саме важливіше: гарантовано тепле море, помірна температура чи бюджет поїздки. Детальніше розповість 24 Канал.

Туреччина чи Єгипет: де тепліше у жовтні?

Якщо головний критерій – максимально тепла погода, то у жовтні перевага на боці Єгипту. На популярних курортах Червоного моря температура повітря вдень тримається приблизно на рівні +28…+32 градусів, а вода прогрівається до +27…+28 градусів. Водночас опади вкрай ймовірні.

У Туреччині жовтень теж може бути дуже теплим, але погода вже менш стабільна й часто на березі можливий вітер. Температура моря у Сіде становить близько +26 градусів, але протягом місяця вода поступово охолоджується.

На початку жовтня Туреччина цілком може подарувати повноцінний пляжний відпочинок, але чим ближче до листопада, тим більше значення має конкретний курорт і прогноз.

Де відпочити у Туреччині у жовтні?

Якщо у Єгипті для жовтневої відпустки підійдуть всі курорти Червоного моря, то у Туреччині до вибору пункту призначення слід підійти ретельніше. Туристам краще обирати готель на південному узбережжі, де сезон триває довше.

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Анталія – універсальний варіант для тих, хто не хоче проводити всю відпустку в готелі. Тут можна поєднати пляжний відпочинок із прогулянками містом, екскурсіями та поїздками околицями. Крім того, у жовтні температура комфортніша для тривалих прогулянок, ніж у розпал літа. Море при цьому залишається достатньо теплим для купання.

Сіде варто розглядати тим, у кого в пріоритеті є море та пляж. У першій половині жовтня зазвичай ще дуже тепло й триває повноцінний пляжний сезон.

Белек особливо добре підходить для сімейного відпочинку. Тут є багато великих курортних готелів із басейнами, дитячими зонами та власними пляжами. Водночас погода у жовтні ще комфортна для купання.

Аланія – ще один варіант для тих, хто хоче застати теплу погоду восени. Завдяки розташуванню на півдні країни курорт добре підходить для пляжного відпочинку в першій половині жовтня.

Старе місто у Сіде / Фото Sebastian

Де краще з дітьми?

Для сімейної відпустки обидві країни мають сильні сторони, але вибір залежить від віку дітей. Туреччина особливо зручна для сімей із маленькими дітьми завдяки великій кількості курортних готелів, дитячих клубів, басейнів, анімації та піщаних пляжів. У хорошому готелі можна практично не залишати територію комплексу.

Єгипет приваблює стабільнішою погодою та дуже теплим морем. Це особливо важливо, якщо дитина любить багато часу проводити у воді. Водночас у деяких районах варто враховувати вітер, особливості пляжу та наявність зручного заходу в море, адже у багатьох готелях зайти в море можна лише з понтона й одразу на глибину.

Де дешевше – у Єгипті чи Туреччині?

Однозначно назвати дешевшу країну неможливо: ціна залежить від міста вильоту, дат, категорії готелю та тривалості відпочинку. Однак у жовтні обидва напрямки можуть бути дешевшими, аніж влітку. У Туреччині можна знайти готель із великою територією та широкою програмою all inclusive, тоді як у Єгипті за ці гроші перевагою залишається тепле море та стабільна погода.

То що обрати у жовтні?

Якщо хочеться спеки, теплого моря і мінімального ризику дощу, варто обирати готель у Єгипті. У жовтні Червоне море залишається дуже теплим, а сонячна погода – гарантована. Якщо ж хочеться відвідувати екскурсії і більше гуляти, то у першій половині місяця ще можна їхати у Туреччину, але відкладати відпустку на кінець жовтня не варто.