Туреччина послаблює карантин: які обмеження залишаються

У Туреччині влада вирішила скасувати деякі карантинні обмеження. Проте комендантська година в країні таки продовжить діяти. Також залишиться закритими для відвідувачів спортзали, кінотеатри та ресторани.
Відповідний наказ оприлюднило міністерство внутрішніх справ Туреччини. Такі заходи діятимуть щонайменше до 1 червня.
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Які обмеження зняли:
- З дому можуть виходити особи старші за 65 років – проте лише ті, хто отримав дві дози вакцини.
- Також вільно виходити з дому можуть особи молодші, ніж 18 років.
- Літні люди, які не отримали вакцину, можуть виходити лише з 10:00 до 14:00 в робочі дні.
- Проте ці категорії громадян не можуть користуватись громадським транспортом.
- Дозволили міжміські поїздки, окрім тих, які відбуваються під час комендантської години.
- Відновили роботу дошкільних навчальних установ.
- Також дозволили відновити реєстрацію шлюбів – проте без весільних святкувань.
Велика частина обмежень залишаються чинними
Ще також не працюватимуть фітнес- та спортзали, басейни, кінотеатри, кав'ярні, салони краси, парки атракціонів. Заклади громадського харчування можуть готувати страви лише на доставку або на винос.
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