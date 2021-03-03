Туреччина послабила карантин: яка ситуація у Стамбулі й Анкарі

Влада у Туреччині послабила карантинні норми. Там були закриті ресторани, школи та введена комендантська година.

Послаблювати будуть у залежності від епідемічної ситуації в кожній з 81 провінції. Буде чотири рівня епідеміологічної загрози – низький, середній, високий і дуже високий.

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Комендантська година в нічний час, яка зараз діє в будні з 21:00 до 05:00, і далі продовжиться у 81 провінції. У вихідні буде діяти в провінціях в залежності від рівня ризику.

Також будуть відкриті заклади громадського харчування, але до їх діяльності будуть висунуті обмеження щодо кількості клієнтів, дотримання соціальної дистанції і часу роботи – з 7:00 до 19:00.

Очне навчання буде відновлено по всій країні для дошкільних установ, початкових класів, а також для учнів 8 і 12 класів.

Найбільше місто Туреччини Стамбул і третя за величиною провінція Ізмір зараз за класифікацією є територіями високого ризику, столиця Анкара – середнього.

У Туреччині до 26 травня продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.