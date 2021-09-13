Не тільки Туреччина: список країн від МЗС, які найбільше цікавлять українців
Джерело:фейсбук МЗС України
COVID-19 змусив туристів постійно переживати щодо власного відпочинку, адже в будь-який момент правила в'їзду до обраної країни можуть змінитися. Саме для цього Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.
З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.
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Інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 мільйонів разів. Цей ресурс ми створили минулого року, і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей,
– йдеться у повідомленні.
10 країн, які найчастіше переглядають на карті
- Польща;
- Італія;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Греція;
- Німеччина;
- Чехія;
- Франція;
- Португалія;
- Кіпр.
У МЗС зазначили, що попри пандемію, більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям. Десь за умови наявності документів про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 чи негативного ПЛР-тесту, а кудись в'їхати можливо лише за умови проходження карантину.Зверніть увагу!