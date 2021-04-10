Туреччина може посилити карантинні обмеження

У Туреччині можуть запровадити жорстокіші карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом.

Це пропонують зробити турецькі медичні експерти. Деякі навіть хочуть повністю заблокувати країну протягом всього священного ісламського місяця Рамадан.

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За останню добу у країні більше майже 56 тисяч людей, які заразилися коронавірусом, повідомляє Worldometers.

Збільшення заражень триває. Локдаун вихідних днів буде недостатнім для ліквідації пожежі,

– заявив декан медичної школи Стамбульського університету Туфак Тюкек.

За словами Османа Мюфтюоглу, іншого медичного експерта, найближчі дні будуть особливо складними, оскільки поширення вірусу "всередині будинків" прискорилося. За його словами, вірус почав швидко поширюватися між членами сім'ї всередині їх домівок.

Фарук Айдин, професор з Технічного університету Караденіз у причорноморській провінції Трабзон, запропонував повний локдаун під час Рамадану, який розпочнеться 13 квітня і триватиме до 12 травня. Уряд планує закрити ресторани та кафе в робочі дні.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати: