Один із таких туристичних маршрутів Півднем України стартує з Одеси, продовжується в Миколаєві, а закінчується Херсоном. У всіх містах організатори пропонують чимало екскурсій.

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Відкриває тур Одеса зі своїм театром

Найбільша театральна споруда в Україні та один із 5 найкрасивіших театрів у світі є саме в Одесі. Поряд із Ла Скала та Віденською оперою – Одеський національний театр опери та балету, якому 134 роки.



Одеському театру 134 роки / Фото Finestre sull'Arte

Працівники розповіли, що найцінніше в театрі – це акустика. "Розбите скло від елітних алкогольних напоїв XIX сторіччя, рвані газети і царська цегла. Це все додає природним способом звучності оркестру", – пояснила працівниця Лілія Нейчєва.

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Перший готель Одеси славиться зірками

Готель "Лондонська" був першим одеським готелем, де зупинялись такі знаменитості, як:

Марчелло Мастроянні;

Луї Араґон;

Мая Плісецька.

Готель через це навіть розробив навіть перевдягання акторів у зірок. Відвідувачів на сходах може зустріти Віра Холодна чи Айседора Дункан.

"Це для того, щоб розповісти історію готелю, що ці люди жили тут і навіть у наші часи можна повернутися у минуле", – розповіла адміністраторка готелю Валерія Вискребець.



У першому готелі Одеси зупинялись багато зірок / Фото Дениса Поліщука

У Миколаєві – нічні екскурсії

У Миколаївській обсерваторії влаштовують екскурсії вночі, адже там розташований найбільший телескоп. Йому понад 100 років, а вага не менше ніж тонна.

До слова Найстаріша астрономічна обсерваторія України, де можна подивитися на зорі



Миколаївський телескоп / Фото Ukraїner

Диджиталізація по-миколаївськи

У Миколаєві розробили проєкт віртуального міста з використання VR-окулярів. Відвідувачі можуть прогулятися онлайн-вулицями міста.



Віртуальна реальність вулицями Миколаєва / Фото 24 каналу

Кулінарний Херсон – третя точка маршруту

У херсонських закладах пропонують чимало крафтових продуктів, зокрема смажені кавуни.

Ми цю страву придумали 2 роки тому, під час карантину. Я робив майстер-класи щодо кавунів і на них презентував смажений кавун,

– поділився шеф-кухар Олесій Шостак.



Смажені кавуни у Херсоні для туристів / Фото 24 каналу

Стародавні страви з Херсону знову на тарілці

Олексій Шостак як шеф-кухар залучений також і у місцевому проєкті "Вінтажна кухня". У ньому відтворили страви, якими годували в місцевих ресторанах 100 років тому. Проєкт уже ввійшов до Книги рекордів України.

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Ми взяли за основу те, що 100 років тому у нас забрав більшовицький терор. Гастрономія – це мистецтво, яке вони знищили. Нам давали їсти макарони з котлетами,

– зазначила акторка проєкту Марина Тарасова.

Маршрут Півднем України розрахований на 5 днів. Ідея належить одеським чиновникам, зокрема департаменту культури та туризму Одеської міськради.

За словами представниці департаменту, туристичний маршрут є спецпроєктом. "Ми залучали візитерів із Китаю, Кореї, Канади та США. Коли вони приїздять до України, то вони хочуть побачити одноразово декілька міст", – наголосила Тетяна Маркова.